Ankara'da Öğrencilere 330 TL Kantin Desteği Başladı! Ankara Başkent Kart Kantin Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır? İşte Detaylar...

Ankara Büyükşehir Belediyesinin sosyal yardım alan ailelerin ilkokula giden çocuklarına yönelik olarak başlattığı ‘kantin desteği’ uygulaması başladı. İlk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ve Mamak’ta yaşayan 14 bin ilkokul öğrencisinin ailelerinin Başkent Kartına 330 TL’lik destek tutarı yüklendi.

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerini sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘ öğrenci dostu’ uygulamalarına ara vermeden devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kantin Desteği nedir?

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin açıkladığı Kantin Desteği, ilköğretime devam eden çocuğu olan ailelerin kantin (gıda) ihtiyaçlarını karşılamaları için verilen aylık maddi destektir. Şubat ayında uygulamaya başlayacağı açıklanan pilot bölgeler, öğrencilere ayda 330 TL vermeyi planlıyor. Kantin Desteği'nden sadece Başkent Kart kullanıcıları yararlanabilir.

Ankara'daki Kantin Desteği'nin hedefi gelecekte 60.000 ailenin faydalanmasıdır. İlk aşamada pilot bölgelerdeki çocukların bu destekten faydalanması hedefleniyor. Başkent Kartlara yüklenecek para sadece çocukların kantin harcamalarında kullanılabilecektir. Kantin Desteği, kullanıcıların Başkent Kartlarına yatırılması planlandığından, ihtiyaç sahiplerinin öncelikle bu karta başvurması gerekmektedir. Kart ön başvuruları online olarak yapılabilmektedir. Başkent Kart ön başvurunuzu adresinden kolayca yapabilirsiniz.

Ankara'da İlköğretim Öğrencilerine 330 TL Kantin Desteği!

ABB, sosyal yardımlardan faydalanan Başkentlilerin ilkokula giden çocuklarının okullarında yeterli ve sağlıklı beslenebilmesi amacıyla ‘kantin desteği’nde bulunmaya başladı. Proje kapsamında; belirlenen kişi başı 330 TL’lik destek tutarı okullar açılmadan, ilk etapta pilot bölge olarak seçilen Altındağ ve Mamak’ta yaşayan 14 bin ilkokul öğrencisinin ailelerinin Başkent Kartlarına yatırıldı.

İlerleyen süreçte uygulamanın diğer ilçelerde de yaygınlaştırılarak 60 bin ilkokul öğrencisine ulaşması hedefleniyor.

Kantin desteğinin ilk ödemelerinin yapıldığını sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyuran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

“Okulların başlamasıyla beraber evlatlarımıza da bir müjdemiz var. İlköğretime giden 14 bin çocuğumuza aylık 330 TL kantin desteğine başladık. Ankara'da hiçbir çocuk karnı aç eğitim almayacak, biz varız.”

SADECE KANTİN HARCAMALARINDA KULLANILABİLECEK

Ailelerin Başkent Kartlarına yatırılan destek tutarı çocuğun okuduğu ilkokulun kantininde kullanılabilirken, bakiye her ay kantinci tarafından tek seferde çekilerek çocuğa karşılığında 22 adet kantin fişi verecek. Böylece çocukların ailelerinin Başkent Kartlarını her gün yanında taşımasına gerek kalmayacak.

Kantin desteği uygulamasıyla hem ailelere hem de kantincilere ekonomik olarak destek olunurken çocukların da okulda oldukları süre boyunca sağlıklı ve yeterli beslenmeleri sağlanmış olacak.