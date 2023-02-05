Cennet Vadisi Türkiye'ye ve dünyaya şifa oldu! Sakarya Botanik Vadisi Nerede, Nasıl Gidilir?

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tarımda öncü projeler üretmeye ve toprağı en verimli şekilde işlemeye devam ediyor.

Başkan Yüce’nin Türkiye’nin tarımsal kalkınmasına katkı sunmak için hayata geçirdiği vizyon proje olan Sakarya Botanik Vadisi’nde şifayla, bereketle dolu bir 2022 yılı geride kaldı. Yıl boyunca gerçekleştirilen hasatla elde edilen şifalı, lezzetli tıbbi aromatik bitkiler Türkiye’ye ve dünyaya sunuldu.

Büyükşehir, kuzey bölgesinde Karasu, Kocaali ve Kaynarca’yı kapsayan tek çizgi halindeki 62 kilometrelik üretim hattı üzerinde başlatılan ‘cennet vadisi’ olarak bilinen projede 12 aylık üretim raporunu açıkladı.

15 çeşit bitkinin üretildiği vadide 12 ayda toplamda yaklaşık 1 milyon 700 bin adet bitki hasat edilerek Sakarya’da, Türkiye genelinde ve dünyanın farklı ülkelerinde vatandaşla buluştu.

16 BİN 500 KİLOGRAM ÜRÜN HASADI

Yıllık hasat raporunda üretimin bu yıl lavanta, biberiye, ada çayı, kuşburnu, kedi otu, lemonverban ve kekik bitkileri üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Buna göre toplamda 284 bin adet lavanta, 383 bin adet biberiye, 168 bin adet ada çayı, 81 bin adet kuşburnu, 537 bin adet kedi otu, 4 bin 800 adet lemonverbana ve 210 bin adet kekik üretimi yapıldığı raporda yer aldı. 2022 yılında cennet vadisinden yaklaşık 16 bin 500 kilogram ürün hasat edilmiş oldu.

YÜZDE 90’I İHRACAT

Bu ürünlerin %90’lık kısmı alım garantisi veren dünya genelindeki firmalara ihraç edilirken, ’luk kısmı ise Yüce’nin öncülük ettiği Şifa Evleri ofisleri için ayrıldı. Büyükşehir Belediyesi Laboratuvarı’nda özel ekip tarafından işlenen bu bitkiler

yağ, hidrosol, çay, sabun, kolonya, krem, mum ve losyona dönüştürüldü. 93 kalem ürün Büyükşehir’in e-ticaret sayfalarında ve ofislerinde en uygun fiyatla halka sunuldu. ISO 90001, ISO 22000 ve Helal Gıda Sertifikası’na sahip ürünler satışa sunulduktan kısa süre sonra tükendi.

Bu ürünler daha çok cilt sağlığını koruyucu özellikleri sebebiyle tercih ediliyor. Üretilen yağlar ise ‘inhaler’ yöntemiyle buhurdanlık kullanılarak solunum yolunu rahatlatıcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bitki özlerinden üretilen doğal kremler ve sabunlar ise saç, cilt ve vücut bakımında 0 doğal olduğu için dikkat çekiyor. Koku, parfüm oil ürünleri de uçucu şekilde değerlendirilerek rahat bir uyku, berrak bir zihin oluşmasında doğal bir etki oluşturuyor.

ŞİFA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin dört bir yanından firmalar ve vatandaşlar ürünlere yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Laboratuvarımızda kendi el emeğimizle 93 kalem ürüne dönüştürdüğümüz şifalı bitkilerimizi Şifa Evlerimizde satışa sunuyoruz. Üretim hacmimizi artırmak, daha fazla insana şifa olmak için gündüz-gece çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.