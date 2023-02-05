05 Şub 2023 - 18:36- Gündem

KTO Karatay Üniversitesi Pilotaj Yüksek Lisans Başvurusu Nasıl Ne Zaman Yapılır? 9 Şubat Son Gün...

Türkiye’nin en deneyimli uçuş eğitmenlerini, uçuş bakım ekibini ve akademik kadrosunu bünyesinde barındıran Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Pilotaj Yüksek Lisans Programına ilk kez öğrenci alacak olmanın heyecanını yaşıyor. Kendi parkında, kendi filosuyla eğitim veren tek üniversite... İşte detylar!