‘İstanbul’a Mitili Atmış Bulunuyoruz’

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, resmi Twitter hesabından gündeme yönelik dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sosyal medya hesabından 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri hakkında kamuoyu açıklaması yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine az bir süre kaldığını ifade etti. Cumhur İttifakı’nın başarılı olması konusunda samimi ve heyecanlı olduklarını kaydettiği açıklama mesajında “İstanbul’a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir.” ifadelerini kullandı.

Resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna seslenen Devlet Bahçeli yayınlamış olduğu mesaj metninde, “Milliyetçi Hareket Partisi nerede diye ucuz ve uçuk soru soranlara diyorum ki, İstanbul’un her yerindeyiz.

Gözleri olup görmeyenler, kulakları olup duymayanlar, ağızları olup konuşmayanlar, üstelik kalplerinde mühür bulunanlar isteseler de bizi göremezler, hakkımızı teslim edemezler.” açıklamasında bulundu.

Bahçeli, işi gücü bırakıp kendisi ve MHP ile ilgili olarak spekülasyonları ortaya atanlara en iyi cevabın 23 Haziran’da sandıkta verileceğini belirtti. Spekülasyonları ortaya atan kişilerin, yaşarmayan gözleriyle ve kızarmayan yüzleriyle mağlubiyet yaşayacakları günlerin çok yakın olduğuna değinen Bahçeli, “El mi yaman İstanbul mu yaman anlayacaklardır.” dedi.

“İsmail Küçükkaya’nın Moderatörlüğü Kesinleşirse…”

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, 16 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın programı hakkında da dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Resmi Twitter hesabından yayınlamış olduğu mesajında Devlet Bahçeli, “Şayet İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğü kesinleşirse, bilinsin ki, 16 Haziran 2019 tarihinde saat 21.00’den itibaren televizyon izlemeyeceğim.” ifadelerini kullandı.

“Duruşumuz Sağlam”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki konular ile ilgili olarak resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Kamuoyuna yaptığı açıklamalara şu şekilde devam eden Devlet Bahçeli, “Özellikle ifade etmek istediğim başka konu şudur: MHP milli bekanın amansız savunucusudur. İlkelerimizden tavizimiz düşünülemeyecektir.” dedi. MHP olarak duruşlarının sağlam, mayalarının temiz fikriyatlarının da köklü ve güçlü olduğunu vurgulayan Devlet Bahçeli, “Sözümüzden dönmedik, sevdamızdan ödün vermedik.” açıklamalarını yaptı.

Resmi sosyal medya hesabından Milliyetçi Hareket Partisi’ni eleştiren kesime de açık ve net ifadeler kullanan Devlet Bahçeli, “MHP’yi mesnetsiz yere eleştirenler, suskunluğumuzu yanlışa yoranlar, olgunluğumuz ve sağduyumuzu tersten okuyanlar köksüzlüğe, kimliksizliğe, kozmopolit emellere hizmet eden kripto bedhahlardır. Bunlarla mücadelemiz ise sonuna kadar devam edecektir.” ifadelerini kullandı.