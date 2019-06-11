Mehmet Ali Erbil'e Kaçış Sendromu Teşhisi - Kaçış Sendromu Nedir?

Mehmet Ali Erbil Kaçış Sendromu Hastalığı

Türk televizyonlarının en sevilen şovmenleri arasında gösterilen Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromu hastalığı ile savaşmaya devam ediyor. 19 Ekim 2018 tarihinde evinin banyosunda düşerek yaralanan ve kaldırıldığı hastanede daha önceden muzdarip olduğu kaçış sendromu hastalığının nüksettiği öğrenilen Mehmet Ali Erbil, o tarihten beri hastanede yoğun bakım altında tedavi görmeye devam ediyor.

Kaçış sendromu eski dönemlerde çok nadir görülen hastalıklar listesinde bulunuyordu. Ancak uzmanlar, söz konusu hastalığın son yıllarda görülme olasılığının giderek arttığına dikkat çekiyor.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in de muzdarip olduğu ve 19 Ekim’den bu yana hastanenin yoğun bakımında müşahede altında tutulmasına neden olan kaçış sendromu hastalığı, geçmiş yıllarda nadir görülen bir hastalık olmasına rağmen özellikle son yıllarda görülme sıklığının giderek artmasıyla önem verilmesi gereken bir rahatsızlık.

Her ne kadar kaçış sendromunun pek çok hastalığı taklit etmesi sebebiyle teşhisinin zor olduğu belirtilse de uzmanlar bu hastalık konusunda vatandaşları uyarmaya devam ediyor.

Kaçış Sendromu Hastalığı Nedir?

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, kaçış sendromu hakkında tüm bilinmesi gerekenleri ve kaçış sendromu hastalığı nedir sorusunun yanıtlarını kamuoyu ile paylaştı.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in de muzdarip olduğu bu hastalık son yıllarda giderek artış gösteriyor. Prof. Dr. Kaplanoğlu, kaçış sendromu hastalığının, damar yatağındaki boşluklardan sıvı sızmasının akabinde görülen bir hastalık olduğunu belirtti.

Hastalığın taklitçi özelliğinin bulunması nedeniyle teşhis edilmesinin oldukça zor bir durum olduğunu da vurgulayan Kaplanoğlu, tedavide geç kalınması halinde ölüme yol açabileceğine dikkat çekti. Çocuklarda da görülebilen bu hastalığın tedavi edilmesinin ardından iyi sonuçlar alındığını belirtti.

Başka Hastalıkları Taklit Ediyor

Hastanın ayağında ödem, yüzünde şişme ve nefes almasında bozukluklar olması gibi belirtiler ile ortaya çıkan kaçış sendromu hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Kaplanoğlu, bu duruma neden olarak akciğeri çevreleyen koruyucu zarın içine sıvı sızmasını gösterdi. “Aynı zamanda böbrek, karaciğer ve karın içindeki zarlara bu sıvının sızdığını gözlemliyoruz.

Bu sendrom böbrek rahatsızlığı, zatürre gibi pek çok hastalığı taklit ediyor.” ifadelerini kullanan Kaplanoğlu, bu sebeple kaçış sendromunun asla gözden kaçırılmaması gereken bir hastalık olduğunu vurguladı.

“Hastada Birden Bire Ölüm Hissi Oluşuyor”

Hastalığın bir anda geliştiğini ve kendisini gösterdiğini ifade eden Kaplanoğlu, hastalığın söz konusu belirtilerinin gözlenmesi durumunda hiç vakit kaybetmeden bir doktora başvurulması gerektiğinin altını çizdi. “Kişi çoğunlukla ne olduğunu bile algılayamıyor.

Hastada birden bire ölüm hissi oluşuyor.” şeklinde açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, bu hastalığa yakalanan kişilerin, hastalığın bir anda kendini ortaya çıkarmasının ardından korkmaya başladıklarını söyledi.

Çünkü hastalar söz konusu sıvıların vücuduna yayıldığını ve dolduğunu hissedebilse de vücudun şişmeye başlamasıyla birlikte bu durumun daha da göz önüne çıktığını belirtti. “Ancak bu durumda hasta, vücudundan ödem attığını düşünebiliyor.

Bu şikâyetlerde bulunan hastalar, bunu evde kendi başlarına atlatmaya çalışmasınlar.” şeklinde bu hastalıktan muzdarip olanlara da tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, söz konusu kaçış sendromu hastalığının evde atlatılacak türden hastalıklardan olmadığını açıkladı.

Kaçış Sendromu Hastalığının Tedavisi Mümkün Mü?

Hastalığın tedavisinin mümkün olduğunu belirten Kaplanoğlu, söz konusu kaçış sendromu hastalığının tedavi edildikten sonra kişinin sosyal hayatını etkilemediğini ifade etti. Ancak zamanında tedavi edilmeyen vakalarda da hastanın kaybedilebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, hastalığın belirtilerine dair kendini gösteren bulgular olduğunda vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini kaydetti.

“Tedaviye geç kalındığı durumlarda sıvıların dışarı kaçmasının akabinde organların kanlanması tamamlanmıyor.” şeklinde bilgilendirmelerde bulunan Kaplanoğlu, bu durumun da vücut içinde kanamaların başlamasına neden olduğunu belirtti.

“Kaçış sendromu taklitçi bir hastalıktır”

Bu sebeplerden dolayı kaçış sendromu hastalığının mutlaka tedavi edilmesine dikkat çeken Prof. Dr. Ayşegül Yıldırım Kaplanoğlu, “Nitekim hastalığın tedavisi çok zor değil. Hastalığın tedavisi vücutta toplanan sıvıyı vücuttan dışarı atmak için çeşitli ilaçlar ve kortizon kullanarak çok başarılı sonuçlar veriyor.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Bununla birlikte hastalığın tedavisinin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesinin arından kaçış sendromu hastalığının daha sonra ilerleyen süreçte tekrarlanmayabileceğini de ifade eden Prof. Dr. Kaplanoğlu, tedavinin başarıya ulaşmasında erken teşhisin de çok önemli olduğunun altını çizdi.

Mehmet Ali Erbil’den Aylar Sonra İlk Görüntü Geldi

16 yıldır mücadele ettiği kaçış sendromu hastalığının nüksetmesinin ardından 19 Ekim’den bu yana hastanede tedavi altında tutulan Mehmet Ali Erbil’den hayranlarını sevindiren görüntüler geldi. Erbil’in yakın dostu ve kuaförü Ercan Avşar, kendi doğum günü kutlamasında yaşanan eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.