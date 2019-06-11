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11 Haziran 2019- Spor

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın Yeni Adresi Belli Oldu, Hasan Ali Kaldırım Kalmak İstiyor, Kendisini Fenerbahçe’ye Ait Hissediyor,

Hasan Ali Kaldırım Kalmak İstiyor mask
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Fenerbahçe’de Hasan Ali Kaldırım’ın Yeni Adresi Belli Oldu!

Fenerbahçe’nin başarılı milli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım’ın geleceği belli oldu. Spor Toto Süper Lig’de geride kalan sezonun ardından yeni sezona bomba gibi başlangıç yapmayı planlayan sarı lacivertli takımda transfer hareketlilikleri şimdiden başladı.

Fenerbahçe’de adı transfer haberlerinde sıklıkla duyulmaya başlanan Hasan Ali Kaldırım, yaptığı açıklamada sarı lacivertli kulüpteki kariyerinden memnun olduğunu ve bu büyük camia ile birlikte şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Geride bıraktığımız sezonda kulüp tarihinin en kötü performansını ortaya koyan Fenerbahçe, yaz transfer dönemi henüz başlamadan yeni sezonda kadro kalitesini yükseltecek gelişmeler için düğmeye bastı.

Yaz transfer döneminde gerçekleştirilecek olan transferler ile takıma takviye yaparak, önümüzdeki sezon zirveye oynama planları yapan Fenerbahçe’de bir gelişme de milli futbolcu Hasan Ali Kaldırım’dan geldi.

Hasan Ali Kaldırım Kalmak İstiyor

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın önderliğinde yeni sezonda daha kaliteli bir futbol ortaya koymak için kadro kalitesini yükseltecek girişimlere başlayan Fenerbahçe’de yeni sezonda takımdan ayrılacak futbolcular yavaş yavaş netlik kazanırken, öte yandan da takıma yapılacak olan takviyeler de özellikle Fenerbahçeli taraftarlar açısından merakla bekleniyor.

Sarı lacivertli kulübe 2012 – 2013 sezonunda 3 milyon 750 bin Euro bonservis bedeli ödenerek Kayserispor’dan transfer edilen Hasan Ali Kaldırım’ın da durumunun netleştiği bildirildi. Milli takımda gösterdiği performansla da büyük alkış alan ve yurt dışındaki pek çok kulübün radarına giren Hasan Ali Kaldırım’ın adı yabancı kulüplerle anılıyordu. Ancak Hasan Ali Kaldırım, Fenerbahçe’ye çok şey borçlu olduğu için 1 yıl daha olan sözleşmesini sürdürmek istiyor.

West Ham United Israrlı

West Ham United’ın yakından ilgilendiği oyunculardan biri olan Hasan Ali’nin Fenerbahçe ile imzaladığı mukavelesinde “5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesine rağmen bu paranın ödenmesi halinde bile takımdan gitmeye sıcak bakmayan Hasan Ali, gelecek sezonda sarı lacivertli kulübe daha fazla katkı sağlayarak beraber şampiyonluk sevinci yaşayacaklarına inandığını belirtti.

Kendisini Fenerbahçe’ye Ait Hissediyor

Zaman zaman spor basınına verdiği demeçlerde de Fenerbahçeli taraftarları çok sevdiğini dile getiren Hasan Ali Kaldırım, kaptan olmasının akabinde takıma çok daha katkı sağlayacağını ifade etti.

Fenerbahçe ile tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini dile getiren Hasan Ali Kaldırım, yurt dışından gelen teklifleri her ne kadar gurur verici bulsa da kendisini sarı lacivertli kulübe ait hissetmesi sebebiyle başka bir takıma transfer olmayacağını vurguladı. Edinilen son bilgilere göre Hasan Ali Kaldırım’ın gelecek sezonda da Fenerbahçe formasını terleteceği bildirildi.

11 Haziran 2019 - Spor

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