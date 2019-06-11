Jandarma Yeni Komando Asayiş Uzman Erbaş Alımı Duyurusu Geldi – Kontenjan Arttırıldı!

Yüz binlerce adayın yakından takip ettiği Jandarma Genel Komutanlığı 2019 -1 uzman erbaş alımı hakkında kamuoyunu aydınlatan açıklama yapıldı. Uzman erbaş alımında daha önceden belirlenen kontenjanın da arttırıldığı duyurulurken, daha önceden mülakatlara çağırılmayan adayların, kontenjanların sayısının artırılmasının ardından mülakatlara çağırılacağı bildirildi. Merakla beklenen Jandarma yeni komando asayiş uzman erbaş alımında yüz binlerce adayı yakından ilgilendiren tüm gelişmelere dair detaylara haber yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan son dakika duyurusu, kamuoyunda sevinçle karşılandı. Nitekim daha önce yeni komando ve asayiş uzman erbaş alımında kontenjana takılan yüz binlerce aday, yeniden başvuru yaparak mülakata alınabilecek. Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesinden yayımlanan duyuruda 2019-1 kapsamında 22 bin asayiş ve komando uzman erbaş alımının yapılması planlandığı halde yeterli sayıya ulaşılamadığı bildirildi.

Daha Önce Mülakata Giremeyen Adaylara Müjdeli Haber

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 11 Haziran Salı günü kamuoyuna duyurulan açıklama metninde, daha önce mülakat aşamasına çağrılmayan adayların yeniden yapılacak olan mülakatlara alınacağı vurgulandı. Böylelikle daha önce kontenjan problemine takılarak mülakatlara girmeye hak kazanamayan komando ve asayiş birimlerinde uzman erbaş adayları, yayımlanan kamuoyu duyurusunun ardından kontenjan sayılarının artırılmasıyla mülakata girmeye hak kazandı.

2019 – 1 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Ek Sınav Duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sözleşmeli uzman erbaş ihtiyacını karşılamak amacıyla 19 Mart ile 04 Nisan 2019 tarihleri arasında internet üzerinden ön başvuruların alındığı ve sınavlara çağırılan 40 bin adet adayın sınavlarının 06 ile 31 Mayıs 2019 tarihleri arasında icra edildiği belirtilmiştir.

Sınavların akabinde, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel yetiştirme planları ile daha da artan uzman erbaş ihtiyacı nedeniyle söz konusu sınav başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara aynı şekilde uyulması kaydıyla mülakat sınavlarına çağırılmayan adayların tamamının, bir sonraki dönemde yapılacak olan mülakat sınavlarına çağırılmasına karar verilmiştir.

Bu noktada adayların çağırılacağı sınav takvimleri; eğitim süreleri, eğitim birliklerinin ve sınav alanlarının kapasitesi göz önünde bulundurularak belirlenecektir. Buna göre hazırlanacak olan komanda ve asayiş uzman erbaş alımı sınav takvimleri Jandarma Genel Komutanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden vatandaşların bilgisine sunulacaktır. Sitenin ana sayfası üzerinden kolaylıkla görüntülenebilen sınav takvimlerinin takibinin yapılması adayların sorumluluğu altındadır. Bu sebeple adayların herhangi bir hak kaybına uğramamaları için sınavlar ile ilgili olan tüm güncel duyurular ile sınav çağrılarının Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekmektedir.