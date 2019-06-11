Enerjinizi Çalan Bu 7 Şeye Dikkat!

Enerjinizi Çalan 7 Şey

Sürekli kendinizi yorgun hissetmekten şikayetçiyseniz, bu probleminizin neden kaynaklandığını öğrenerek kendinizi tedavi etmeye başlamanız isabetli olacaktır. İşte enerjinizi çalan ve sizin her daim kendinizi yorgun ya da bitkin hissetmenize neden olacak 7 farklı şey…

Uzun Süre Sandalye veya Koltukta Oturmak

Uzun bir süre boyunca, sabit bir pozisyonda oturmak enerjinizin hızla tükenmesine neden olabilir. Her ne kadar size fiziksel bir aktivite yapmadığınız için hiç de yorucu olmayan bir aktivite olarak gözükse de uzun süre aynı pozisyonda oturmak enerjinizi siz fark etmeden tüketen önemli bir durumdur.

Bu durum aynı zamanda televizyon seyrederken veya bilgisayar kullanırken de söz konusu olabilmektedir. Bu duruma neden olarak vücudun sürekli hareketsiz kalması, vücudun kendini uykuda sanmasına neden olmaktadır.

Bu duruma çözüm olarak oturulan yer de sık sık gerinmek, kalkıp biraz dolaşmak ve sık sık mola vermek gösterilebilir. Bu sayede vücudunuz uyanık kalacaktır.

Kötü Duruş Enerjiyi Boşa Harcar

Vücudu dik halde tutmaya çalışmak, aynı zamanda vücudun bu çaba için çok fazla miktarda enerji harcaması demektir.

Öne veya arkaya eğilme ya da sallanma gibi olumsuz duruşlar aynı zamanda omurganın da dengesini bozmaktadır. Bu duruma çözüm olarak, ister hareket ederken isterseniz de oturuyorken veya ayaktayken başınızın vücudunuz ile aynı doğrultuda olmasına dikkat edin. Başınızın öne düşmemesine özen gösterin.

Çok Düşük Kalorili Diyetler Yorgunluğa Neden Olur

850 kaloriden az olan diyetler, yorgunluğun artmasına neden olur. Bu duruma çözüm olarak sağlıklı beslenerek kilo vermeye çalışın. Haftada 1 kilo vermek bu noktada oldukça sağlıklıdır.

Sürekli Kapalı Ortamlarda Bulunmak

Evden işe, işten eve yaşam tarzı yorgunlukların temel sebebi olmaktadır. Bu sebeple günde en azından 10 dakikalık yürüyüşler yapmak yorgunluğun giderilmesinde etkili ve faydalı olacaktır.

Poğaça Gibi Karbonhidrat Oranı Fazla Yiyecekleri Kahvaltıda Tüketmek

Karbonhidrat oranı yüksek olan gıdalar, kan şekerin çok hızlı bir şekilde yükselmesine neden olmaktadır. Fakat bir saatlik süre sonrasında kan şekeri yine hızlı şekilde düşer.

Bu duruma çözüm olarak kahvaltıda lifli ve proteinli gıdaların tüketilmesi gerekmektedir

Devamlı Bir Şeyler Hakkında Kaygılanmak

Gün boyunca kafaya bir şeyleri takıp bu durumlar için sürekli endişelenirseniz, kalp atış hızınız ve tansiyonunuz yükseleceğinden yorgunluk ortaya çıkacaktır. Bu durumda çözüm için endişelerinizi düşünmeyi bırakın.

Kış Günleri Yorgunluk Yaratır

Güneş ışığından faydalanma süresinin kısa olduğu zamanlar uykuya dalma hormonu daha fazla salgılanır. Bu duruma çözüm olarak kış günlerinde fırsat buldukça dışarı çıkıp gezin ve meyve ile sebze tüketmeye özen gösterin.