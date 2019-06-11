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11 Haziran 2019- Magazin

Tozkoparan 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı

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Tozkoparan 22. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Tozkoparan 22. bölüm fragmanı, hem televizyon ekranlarından hem de internet platformu üzerinden yayınlandı. Merakla beklenen Tozkoparan dizisinin yeni bölümünde Salih Hoca, Celal’in gerçek niyetini çözebilecek mi?

11 Haziran Salı günü TRT 1 ekranlarından yine aynı saatte izleyicilerle buluşacak olan Tozkoparan dizisinde yeni bölüm sabırsızlıkla bekleniyor. Tozkoparan yeni bölüm fragmanı ve tanıtım filminin yayınlanmasının ardından meraklı bekleyiş sürüyor. Fragmanda Mete, sürekli gördüğü ve bir türlü yakasını bırakmayan kabusları Salih Hoca’ya anlatır. Salih Hoca ise Mete için bir tehdit olduğunun farkına varmıştır. Bunun yanında Celal’in Mete’ye olan yakın ilgisi de Salih Hoca’nın gözünden kaçmamıştır.

Tozkoparan 22. Bölüm Özeti

İçine düştükleri çukurdan sağ salim kurtulmayı başaran Mavi Ay’ı yaz tatilini geçirmek için katılacakları kampın sevinci sarmıştır. Bununla birlikte hayallerini kurduğu doğa kampı esnasında bir yandan doğayla bütünleşerek eğlenceli vakitler geçirecek olan Mavi Ay ve yakınlarını Karayel’in kampta zorlu parkur yarışında iddialı olması tehdit etmektedir.

Bir iftira sonucu okuldan uzaklaştırma cezası alan Cihan’ı yine sıkıntılı günler bekliyor. Bu durumu fark eden Yasemin, ailesine yardımcı olabilmek için hemen babaannesi olan Kerime’yi evlerine çağırıyor. Ancak Kerime’nin davete icap ederek katıldığı bu ziyaret, Sedef tarafından hoş karşılanmayacaktır.

Kaynana ve gelin çekişmesinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan bu gelişmeden sonra Kerime’nin neler yapacağı merakla bekleniyor. Zira bu durumda hem ekonomik sıkıntılarla boğuşan Cihan’a hem de geçmiş sınavının stresini bir türlü üzerinden atmayı başaramayan Yasemin’e yardımcı olması gerekmektedir. Acaba Kerime onlara ihtiyaç duydukları desteği sağlayabilecek midir?

Tozkoparan 22. Bölüm Fragmanı Yayında!

Merakla beklenen Tozkoparan 22. bölüm fragmanında; Salih Hoca üzerine atılan iftiralardan zarar almadan kurtulmayı başarmıştır. Mete’nin son zamanlarda sık sık görmeye başladığı kabusları onunla paylaşmasının akabinde Mete için bir tehdit olduğunun farkına varacaktır.

Bu tehlikelere karşı Mete’yi korumak için harekete geçen Salih Hoca, onu sürekli göz önünde tutmaya gayret edecektir. Bununla birlikte Mete’ye yakın olmaya çalışan tek kişinin kendisi olmadığını da kısa sürede fark edecektir.

Kamp yerinin sahibi olan Celal’in Mete’ye gereğinden fazla samimi davranması Salih Hoca’nın dikkatinden kaçmamıştır. Onun gizemli davranışları ve gereksiz samimiyeti ile tehlikeli birisi olduğuna kanaat getiren Salih Hoca, Celal’in gerçek niyetinin ne olduğunu çözebilecek midir? Öte yandan hiçbir şeyden haberi olmayan Mete, kendisine yaklaşan ve etrafını saran tehlikelerden korunabilecek midir?

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11 Haziran 2019 Ankara- Magazin

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