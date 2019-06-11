Havuz Pozuna Beğeni Yağdı!

Türk televizyon yapımları arasında reyting rekorları kıran Çukur dizisinde hayat verdiği Yamaç karakteri ile Türk dizisi izleyicilerinin gönlünde taht kurmayı başaran ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı havuz fotoğrafı, sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Sevilen oyuncunun takipçileri başta olmak üzere pek çok sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun paylaştığı havuz fotoğrafını adeta beğeni yağmuruna tuttu.

Çukur Dizisinin Yıldızı Aras Bulut İynemli’nin Havuz Fotoğrafı Sosyal Medyayı Salladı

Geçtiğimiz sezon Türk televizyonlarından yayınlanan yapımlar arasında gerek nefes kesen senaryosu gerekse de dev oyuncu kadrosu ile en çok izlenen dizilerden biri olan Çukur dizisi, aynı zamanda Aras Bulut İynemli’nin de rol aldığı sevilen yapımlar arasında gösteriliyordu. Nitekim büyük bir beğeniyle takip edilen Çukur dizisinde Yamaç Koçovalı karakterine can veren Aras Bulut İynemli, sevilen dizisinin sezon finali yapmasının ardından yorgunluğunu atmak için soluğu havuzda aldı.

Uzun süren dizi çekimleri maratonunun sonuna gelmesiyle birlikte vakit kaybetmeden tatile çıkan Aras Bulut İynemli, tatil süresince kişisel sosyal medya hesabı olan resmi Instagram hesabından tatil yaptığı özel anların fotoğraflarını paylaşmayı sürdürdü. Ancak başarılı oyuncunun Instagram hesabından yapmış olduğu son paylaşım ise sosyal medyanın adeta gündemine bomba etkisi yarattı.

El Classico Notuyla Paylaştı!

Çukur dizisinin sevilen karakteri Yamaç Koçovalı’ya hayat veren Aras Bulut İynemli tatil yapmak için gittiği yerde paylaştığı havuz fotoğrafıyla Instagram başta olmak üzere pek çok sosyal medya platformunda hakkında en çok konuşulan isimlerden biri olmayı başardı.

Kısa sürede yoğun beğeni aldığı Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafı “El Classico” notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Aras Bulut İynemli, havuz fotoğrafıyla hayranlarının bir kez daha gönlünü fethetti. Ünlü oyuncunun bu fotoğrafı kısa sürede yüz binlerce kişi tarafından beğenildi.

Aras Bulut İynemli Kimdir?

Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Beşiktaş Anadolu Lisesi’nden mezun olan Aras Bulut İynemli, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Uçak Mühendisliği Bölümü’nde okurken oyunculuk kariyeri için okulunu dondurdu.

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete Akarsu karakterini başarılı bir şekilde canlandırarak geniş kitlelerin dikkatini çeken Aras Bulut İynemli, 2013 yılında gösterime giren Mahmut ile Meryem sinema filminde başrol oynamıştır. Bu filmden sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazid olarak rol alan Aras Bulut İynemli son olarak Çukur adlı dizide Yamaç Koçovalı karakterini canlandırmıştır.