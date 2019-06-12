Beypazarı’nda sağanak yağmur su baskınlarına neden oldu

ANKARA’nın Beypazarı ilçesinde, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, şehrin batı kesimlerinde şiddetini artırdı. Beypazarı ilçesinde akşam saatlerinde hızlanan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına dönerken, Ayvaşık Mahallesi’ndeki bazı binaların bodrum ve giriş katları yağmur sularıyla doldu.

Sağanak, Beypazarı’nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri, yağıştan olumsuz etkilendi.