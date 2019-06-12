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12 Haziran 2019- Spor

Futbolcu Emre'ye Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi

Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi, Hem Türkiye Forması Giydi Hem Özür Diledi, Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yapmıştı.
Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi mask
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Emre Belözoğlu’na Fırça Tutan Corentin Siamang Türkiye’den Özür Diledi

Geçtiğimiz günlerde medyada çokça konuşulan olayların başında A Milli Futbol Takımı’mızın İzlanda’da Havalimanı’nda karşılaştığı çirkin muamele geliyor. Bu olayların arasında kimliği belirsiz bir kişi Emre Belözoğlu’nun basın muhabirlerine röportaj verdiği sırada muhabirlerin arasına sızarak, Emre Belözoğlu’na tuvalet fırçası uzatarak skandal bir hareket yapmıştı.

İzlanda’da Türkiye A Milli Takım kaptanı Emre Belözoğlu’na yapılan bu çirkin harekette, fırça uzatan kişinin kimliği belirlendi. Belçika vatandaşı olduğu öğrenilen 26 yaşındaki Corentin Siamang’ı, Belçika’da yaşayan Türkler buldu. Corentin Siamang yapmış olduğu çirkin hareketten dolayı hem kaptan Emre Belözoğlu’ndan hem de tüm Türkiye’den özür diledi.

Avrupa Şampiyonası 2020 Elemeleri H Grubu’nda yer alan Millilerimiz, gruptaki 4. maç için İzlanda’ya hareket etmişlerdi. Yaklaşık 6,5 saatlik uçuşun ardından bir de burada uzun süre pasaport kontrolünde tutulan ve skandal bir uygulamaya imza atılarak saatlerce ülkeye alınmayan Ay Yıldızlı futbolcularımız, olayın şokunu üzerlerinden atlatamamışlarken bir de sonradan Belçikalı olduğu öğrenilen bir kişi tarafından çirkin muamele gördü.

A Milli Futbol Takımı kaptanımız Emre Belözoğlu’nun yaşanan pasaport kriziyle ilgili olarak basın muhabirlerine verdiği röportaj sırasında Emre Belözoğlu’na mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatan 26 yaşındaki Corentin Siamang, olayı kendi sosyal medya hesabından anlatarak konuya açıklama getirmiştir. Bunun üzerine harekete geçen Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları Corentin Siamang’ı buldu.

Hem Türkiye Forması Giydi Hem Özür Diledi

Belçikalı Türklere açıklama yapan Corentin Siamang, çekilen video görüntülerinde amacının çok yanlış anlaşıldığını ifade etti.

Maksadının aşağılamak veya ırkçılık ile alakalı olmadığını sadece şaka yapmak istediğini söyleyen Belçikalı Corentin Siamang daha sonra Türkiye forması giyerek başta A Milli Futbol Takımı kaptanımız Emre Belözoğlu’ndan sonrasında da tüm Türkiye’den özür diledi.

Sosyal Medya Hesabından Açıklama Yapmıştı

26 yaşındaki Belçika vatandaşı Corentin Siamang, İzlanda’da yaşanan fırça krizinin başrol oyuncusu olarak gördüğü tepkiler üzerine kişisel Facebook hesabından açıklamalar yapmıştı. Bu açıklamaları da bir süre sonra sildiği gözlenen Siamang şunları yazmıştı:

“Belçika’ya uçuşumu beklerken, Türk milli takımının havaalanına tesadüfen ineceğini öğrendim. Gazeteci gibi doğaçlama yaparak bulaşık fırçamı çıkardım. Güvenliğe görünmemeyi başardım. Gazeteciler kaptanlarını fırça ile sorguladığımı düşündüler. Olay tüm Türk kanallarını ve Türk medyasını vurdu.”

Türkiye Dışişleri Bakanı’nın bile tweetlediğine dikkat çeken Siamang, “Facebook’ta günah keçisi bir İzlandalı buldular. Zavallı adamın Facebook hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi. Bunun yanında 3 saat beklemelerinin benimle bir alakası yok.” dedi.

12 Haziran 2019 Ankara- Spor

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