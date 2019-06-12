Kırıkkale’de Trafik Kazası: 2 Ölü, 17 Yaralı

Kırıkkale Ankara arasındaki karayolunda dün gece geç saatlerde zincirleme trafik kazası yaşandı. Zincirleme trafik kazasına karıştığı belirlenen 1 tır, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün çarpışması sonrasında minibüste bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

Zincirleme kazanın gece saatlerinde Kırıkkale – Ankara Karayolu’nun 3. kilometresinde meydana geldiği belirlendi. Edinilen bilgilere göre feci kaza, karayolu üzerinde seyir halinde devam eden 1 tır, 1 kamyon ve 1 özel servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana geldi.

Kırıkkale'de zincirleme kaza: 2 ölü, 17 yaralı

Kazanın akabinde özel servis minibüsünde bulunan 2 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Yine özel servis minibüsünde bulunan kişiler ile tır ve kamyon şoförlerinin de içinde bulunduğu 17 kişi yaralandı.

Tır, Kamyon ve Minibüs Kafa Kafaya Çarpıştı

Gece geç saatlerde yaşanan kazanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Özel servis minibüsünde bulunan yaralılar ambulanslar ile kaza yerine yakın çeşitli hastanelere kaldırıldı ve acil olarak tedavilerine başlandı. Kırıkkale – Ankara Karayolu (D – 200) meydana gelen zincirleme kazanın ardından yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı. Zincirleme kazanın nasıl meydana geldiğine dair inceleme ve soruşturmalar devam ediyor.

Trafik Kazalarında İlk Yardım Nasıl Yapılır?

Trafik kazaları, trafikte bulunan herkesin gece gündüz demeden başına gelebilecek önemli tehditlerden biri olması sebebiyle önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.

Gerçekleşen trafik kazalarından sonra ilk müdahaleler kazazedeleri hayata tutundurma konusunda çok önemli olduğu için bu konuda bilgi sahibi olmakta fayda vardır.

Koruma

Trafik kazasının meydana gelmesinin ardından olay yerinin, yaralıların güvenliğinin sağlanması için olay yerinde üçgen reflektörler kullanılarak alanın işaretlenmesi gerekir. Meraklı kişiler alandan uzaklaştırılır. Kazaya uğrayan araçların kontaklarının kapatılması, olay yerinde sigara içilmemesi ve yaralıların hiçbir surette kımıldatılmaması gerekmektedir.

Bildirme

İvedi bir şekilde acil yarım servisine ihbarda bulunulması gerekmektedir. Olay yerinin açık adresi, olayın tanımı ve yararlıların durumuyla birlikte sayılarının da açık ve net bir şekilde acil servise bildirilmesi önem teşkil etmektedir.

Kurtarma

Yaralıların endişelerinin giderilmesi ve panik yapmadan en iyi şekilde ilk yardım uygulamalarının gerçekleştirilmesi önemlidir. Yaralılara yapılan ilk yardım müdahalelerinde yaralının bulunduğu yerden kımıldatılmaması önemlidir.

Yaralının yarasını görmesine izin verilmemeli ve onun panik halinden çıkarılarak sakin olması için telkinlerde bulunulması gerekmektedir. Yaralının emanet ettiği eşyalardan sorumlu olarak hizmeti karşısında asla maddi bir beklenti içinde olunmamalıdır.