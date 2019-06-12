Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Haziran 2019- Gündem

SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza Başlıyor

SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza Başlıyor, Kayıt Dışı Sigortanın Önüne Geçilecek, Her Çalışan İçin Asgari Ücretin Onda Biri Ceza, Çalışanların %40’ı Asgari Ücretten Sigortalı
SGK’dan Alınan Ölüm Aylığında Eksik Günler İçin Borçlanma Yapılabilir Mi? mask
Büyütmek için resme tıklayın

SGK’ya Meslek Kodlarını Yanlış Bildirenlere Ceza

Kayıt dışı sigortalı kişiler ile mücadele etmeye devam eden Sosyal Güvenlik Kurumu, bu alanda yeni uygulamalara imza atıyor. Yeni uygulama ve düzenlemelere göre SGK’ya meslek kodlarını yanlış bildiren sigortalı vatandaşlara temmuz ayından itibaren ceza uygulanmaya başlanacak. Kurumun yeni düzenlemesiyle hedeflenen ise belirli meslek gruplarında asgari ücret üzerinden prim yatırılmasının önüne geçmek…

SGK'ya yanlış meslek bildirene ceza geliyor

Sosyal Güvenlik Kurumu’nda yeni bir döneme giriliyor. Kayıt dışı sigortalı sorununa yeni çözümler getirmeyi hedefleyen kurum, temmuz ayından itibaren ceza sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. Bu uygulamaya göre Sosyal Güvenlik Kurumu, temmuz ayına girilmesiyle resmen başlatacağı düzenlemede, personelinin mesleğinin doğru bildirmeyen tüm işverenlere ceza ile yaptırım uygulanacak.

Çalışan personellerin meslek kodlarının SGK’ya bildirilmesi daha önceden başlatılmış ancak, işverenlere yanlış bildirim sebebiyle ceza kesilmesi adına yapılacak işlemler ise Temmuz 2019’a ertelenmişti.

Kayıt Dışı Sigortanın Önüne Geçilecek

SGK’nın düzenlemesiyle belirli meslek gruplarında asgari ücret üzerinden primlerin yatırılması engellenecek. Bunun için denetimlerini sıklaştıracağı belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumu, mesleklerdeki asgari gelir seviyelerine de özen göstererek bu alanda kayıt dışı sigortalılık durumunu ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Bu düzenleme 2016 yılında yasalaştı ancak 2018 yılının başlamasıyla yürürlüğe gireceği açıklanmıştı. Fakat muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde yapılan son dakika değişikliklerinin ardından uygulama Temmuz 2019’a ertelenmişti. Bu durum sonucunda da yanlış mesleğe uygulanacak olan ceza işlemleri de doğal olarak 2019 yılının temmuz ayına ötelenmiş oldu. Bununla birlikte yeni bir değişiklik gündeme gelmezse işverenlere temmuz ayında ceza uygulaması başlatılacak.

Her Çalışan İçin Asgari Ücretin Onda Biri Ceza

Sosyal Güvenlik Kurumu’na yanlış meslek kodu beyan eden işverenlere, yanlış bilgilendirilen her personel için asgari ücretin onda biri kadar ceza kesilmesi kararlaştırıldı. Bunun yanında kurumun sık sık yaptığı denetimlerde böyle bir usulsüzlüğün ortaya çıkması halinde de ceza işlemleri uygulanacak.

Bu sebeple işverenlerin temmuz ayının başına kadar, personellerinin meslek kodunu değiştirme hakkı bulunuyor. Hiçbir ceza ödemeden bu değişikliği yapma hakkına sahip olan işverenlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bir dilekçe ile başvurarak, personelinin meslek kodunu değiştirme talebinde bulunması gerekiyor.

Çalışanların %40’ı Asgari Ücretten Sigortalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yapmış olduğu kapsamlı araştırmalar sonucunda Türkiye’de çalışma hayatına devam eden sigortalı personellerin büyük bir bölümünün asgari ücret üzerinden sigortalı olduğu ortaya çıktı. Türkiye’de çalışan 5.8 milyon kişinin asgari ücretle çalıştığı belirlendi. Çalışanların %42,7’si ise asgari ücretin iki katına kadar maaş alıyor.

12 Haziran 2019 Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var mask
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var
Kadınlardan yeni nafaka tasarısına karşı imza kampanyası mask
Kadınlardan yeni nafaka tasarısına karşı imza kampanyası
Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı! mask
Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı!
Ankara Çiçekçiler Listesi  (İlçelere Göre) mask
Ankara Çiçekçiler Listesi  (İlçelere Göre)
2019 Dijital Haber Raporu Yayınlandı mask
2019 Dijital Haber Raporu Yayınlandı
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı mask
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

GALERİ

Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma mask
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL