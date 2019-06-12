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12 Haziran 2019- Gündem

Sel Mağdurlarına Sincan Belediyesi Destek Olacak

Ankara’da etkili olan sağanak yağış Sincan ilçesinde bulunan bazı ev ve iş yerlerini kullanılamaz hale getirdi. Yaşanan afetin ardından Sincan Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan da yağmurdan zarar gören ev ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceğini ifade etti.
Sel Mağdurlarına Sincan Belediyesi Destek Olacak mask
Sel Mağdurlarına Sincan Belediyesi Destek Olacak mask
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BAŞKAN ERCAN SEL MAĞDURU EV VE İŞ YERLERİNİ ZİYARET ETTİ

Sincan Belediyesi Ankara’da yaşanan sağanak yağışın neden olduğu yaraları sarmaya çalışıyor. Belediye ekipleri, su baskınının zarar verdiği ev ve iş yerlerinde suların tahliyesi ve temizlik çalışmalarında vatandaşlara destek veriyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'da sel mağdurlarını ziyaret ederek yağmurun ev ve iş yerlerine verdiği zararı inceledi. Başkan Ercan Sincan Belediye ekiplerinin yaşanan sıkıntıların giderilmesi için ilk andan itibaren 7/24 çalıştığını belirtti. Yaraları sarılana dek vatandaşlara destek vermeye devam edileceğini kaydeden Başkan Ercan, “Mağdur olan vatandaşlarımızın sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımız ilk günden beri sürmektedir. İlgili birimlerimizin tamamı sahada yaşanan ve yaşanması muhtemel olaylara müdahale etmektedir. Vatandaşlarımıza Her türlü desteği sağlayacağız.” diye konuştu.

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12 Haziran 2019 Ankara/ Sincan- Gündem

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