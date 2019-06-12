Keçiören Yaza Renkli Giriş Yaptı

BAŞKAN ALTINOK: ÇİÇEK BAHÇESİ KEÇİÖREN’İMİZ YAZA RENKLİ BİR GİRİŞ YAPTI

Keçiören’in yaz ayına rengârenk girmesi için çiçek dikimi konusunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’imiz gül bahçesi gibiydi, yine gül bahçesi gibi olacak. Belediye personellerimiz birbirinden farklı çiçek türlerini peyzaj çalışmalarıyla birlikte toprakla buluşturdu. Keçiören’imiz yaza renkli bir giriş yaptı” dedi.

KEÇİÖREN GENELİNE 50 BİN 694 ÇİÇEK DİKİMİ YAPILDI

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde sürdürdüğü yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yanı sıra Keçiören’de bulunan parklarda çiçeklendirme çalışmasını tamamladı. Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğün yürüttüğü çiçeklendirme çalışmasında, Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Parkları başta olmak üzere Keçiören’deki birçok parkta çiçek dikimi gerçekleştirildi.

Begonya türünden 40 bin 800, Kadife türünden 6 bin 384, Petunya türünden 3 bin 360, Şarkıcı Petunya türünden ise 150 adet olmak üzere toplamda 50 bin 694 çiçek dikiminin yapıldığı çalışmalarla Keçiören çiçek bahçesi görünümüne kavuştu.

ŞAHİDİMİZ ÖNCE ALLAH’IMIZ, SONRA DA ESERLERİMİZDİR

Keçiören’in yaşanabilir kent statüsünü Türkiye’deki kentler nazarında ilk sıralara yükseltmek için çeşitli kampanyalar ve beraberinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Altınok, “Nasıl ki pazar yerleri konusunda Türkiye’ye örnek olan bir belediyecilik geçmişimiz varsa, bunu parklar için de pekâlâ söyleyebilirim. Bu konuda bizim en büyük şahidimiz önce Allah’ımız, sonra da ortaya koyduğumuz eserlerimizdir. Şahsen vatandaşlarımızın betonarmelerin arasında sıkışıp kalmasına gönlüm razı olmuyor. Bu bakımdan Ankara’nın en gözde dinlenme alanlarından biri olan Atatürk Botanik Parkımızı yaptık. Vatandaşlarımız burada sabah sporunu yapabiliyor, isteyen vatandaşımız parkımızda oturarak doğayla iç içe keyifli vakit geçirebiliyor. Sadece Atatürk Botanik parkımızda değil diğer parklarımız da yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renkleniyor” ifadelerini kullandı.

SLOGANIMIZ, ‘YEŞİL KEÇİÖREN, YEŞİL ANKARA YEŞİL TÜRKİYE’DİR

Çiçeklendirme çalışmalarının yanı sıra Keçiören’de başlatılan ağaçlandırma seferberliğine de dikkat çeken Başkan Altınok, şunları kaydetti:

“Seçim çalışmalarımız sırasında ağaçlandırma ile ilgili sözümüz vardı. Bu sözümüzü tuttuk ve ağaçlandırma seferberliğimizi başlattık. Keçiören’imizi ağaçlandırarak ve yeşillendirerek daha yaşanabilir hale getireceğiz. 2 yıl içerisinde bütün sokaklarımızın tamamında ağaçlandırma çalışmamızı tamamlamış olacağız. 10 yıl sonra Keçiören, Türkiye'nin en yeşil kenti olarak anılacak. İlçemiz, kişi başına düşen yeşil alan miktarı bakımından da Türkiye’de ilk sırada yer alacak. Ağaçlandırma seferberliğimizin sloganı, ‘Yeşil Keçiören, Yeşil Ankara, Yeşil Türkiye’dir. Yeşili gür olan kentlerin birer cazibe merkezi olduğu düşündüğümüzde, kentimizin ve ülkemizin yeşillenmesi adına önemli adımlar atacağız.”