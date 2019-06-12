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12 Haziran 2019- Spor

İtalya'dan Yenimahalle'ye Gururlandıran Dereceler

İtalya’nın Grosseto kentinde 07-09 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılan “IPC 2019 World Para Athletics Grand Prix” yarışmalarına Türk Milli Takımını temsilen katılan Yenimahalle Belediyesi GESK sporcuları aldıkları derecelerle gururlandırdı.
İtalya'dan Yenimahalle'ye Gururlandıran Dereceler mask
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Yenimahalle’nin atletleri göğüsleri kabarttı

40 ülkeden 370 sporcunun katıldığı yarışlarda; Yenimahalle Belediyesi sporcularından 15 yaşındaki Havva Elmalı, ilk Milli müsabakasında T11 kategorisinde bin 500 metreyi 5 dakika 24 saniye 74 salisede koşarak 2’inci oldu.

2 sporcudan 2 ayrı derece

Yenimahalle’nin bir diğer sporcusu Sevda Çırakoğlu da; T12 kategorisinde 400 metreyi 1 dakika 3 saniye 19 salisede 1’inci ve bin 500 metreyi 5 dakika 10 saniye 87 salisede koşarak 2’inci tamamladı.

Paralimpik Oyunlar ve Dünya Şampiyonası’nda baraj coşkusu

Bu derecelere göre; Yenimahalle Belediyesi’nin her iki sporcusu da Paralimpik oyunlar ve Dünya Şampiyonası barajını tekrardan geçmenin coşkusunu yaşadı.

Gençleri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de 10 yıldır engelli bireylerimize destek olabilmek, bu vatandaşlarımızı sosyal hayata dahil edebilmek için var gücümüzle çalıştık. Şimdi bu gençlerimizin başarıları o kadar değerli ki. Bizim desteklerimiz, onların azmi ve heyecanı birleşince yurt içinden ve yurtdışından yüzümüzü güldüren haberler alıyoruz. Tüm spora gönül veren genç kardeşlerimizin yolu açık olsun. Belediye olarak yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

12 Haziran 2019 Ankara/ Yenimahalle- Spor

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