Tunceli’de Çatışma: 2 Şehit 2 Yaralı

Tunceli’den acı haber geldi. Tunceli’de dün akşam saatlerinde PKK’lı teröristler ile bölgedeki güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada yaralanan 4 askerden 2’si, acil olarak kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı ve şehit oldu.

Hain PKK terör örgütü ile yaşanan çatışma Tunceli ilinin merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında meydana geldi. Bu bölgede operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine dün akşam saatlerinde PKK terör örgütü üyesi teröristlerce ateş açıldı. Kurulan hain pusuda güvenlik güçleri açılan ilk ateşe derhal karşılık verdi. Ancak bu esnada 4 asker yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesinin ardından çatışma bir süre devam etti. Çatışma bölgesine acil olarak takviye birlikler sevk edildi.

Yaralı Askerler Hastaneye Kaldırıldı

Karşılar köyü kırsalında hain PKK terör örgütü teröristleri tarafından açılan ilk ateş sonucu yaralanan 4 asker, takviye birliklerinin çatışma bölgesine sevk edilmesinin ardından helikopter ile bölgeden alınarak Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerden 2’si, doktorların tüm çabalarına karşın kurtulamayarak şehit oldu. Diğer 2 yaralı askerimizin tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Öte yandan güvenlik güçlerinin, bölgedeki terörist gruplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyonlar ile bölgedeki operasyonlarına devam ettiği bildirildi.

Memleketlerine Uğurlandılar

Tunceli ilinin merkeze bağlı Karşılar köyünde PKK’lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Ökkeş Ede (26) ile Uzman Çavuş Emre Üçkan (26) Elazığ’da düzenlenen törenin akabinde memleketlerine uğurlandı.

Dün akşam saatlerinde PKK’lı teröristler ile bölgedeki güvenlik güçleri arasında çatışma çıkmış, çıkan çatışmada 4 asker yaralanmıştı. Yaralı Jandarma Uzman Çavuş Ökkeş Ede ile Uzman Çavuş Emre Üçkan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehitlerin naaşları Elazığ havaalanında düzenlenen törenin ardından uçakla memleketlerine uğurlandı. Helikopterden askerler tarafından omuzlara alınarak katafalka konulan şehitlerin naaşlarına saygı duruşunda bulunulup, öz geçmişleri okundu. Elazığ Müftüsü Yusuf Sarıkaya şehitlerimiz için okuduğu duanın ardından, Uzman Çavuş Ökkeş Ede’nin naaşı memleketi Osmaniye’ye, Uzman Çavuş Emre Üçkan’ın naaşı ise memleketi Kütahya’ya gönderildi.

Düzenlenen törende, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Tunceli Valisi Tuncay Sonel, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Jandarma Bölge Komutanu Tuğgeneral Vedat Çolak, FÜ Rektörü Kutbeddin Demirağ, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Elazığ İl Emniyet Müdür Doğan Cangül ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda emniyet personeli ve askeri erkan hazır bulundu.