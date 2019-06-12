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12 Haziran 2019- Gündem

Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı

Pursaklar Belediyesi ile Belediye ve Özel İdare Çalışanları Sendikası (BemBirSen), Sosyal Denge Sözleşmesi'ni (SDS) imzaladı.
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Pursaklar Belediyesi Başkanlık makamında düzenlenen imza törenine Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, BemBirSen Ankara 1 nolu Şube Başkanı Sayın Feridun Güneş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Pursaklar Belediye' sinde görev yapan memurların faydalanacağı Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS), Pursaklar Belediyesi ile Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BemBirSen) arasında imzalandı.

‘’Bütün Çabalarını Ortaya Koyacaklar’’

BemBirSen Ankara 1 nolu Şube Başkanı Sayın Feridun Güneş, sözleşmenin hayırlara vesile olmasını dileyerek memurlar adına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin’ e teşekkür etti. Güneş, “Başkanımız atmış olduğu bu imza ile memurlarının yanında olduğunu göstermiştir. Memurlarımız da Pursaklar’ a daha iyi hizmet etmek için tüm güçlerini ortaya koyacaktır” ifadelerini kullandı.

''Belediyemize ve Çalışma Arkadaşlarımıza Hayırlı Olsun''

Çalışanın emeğinin alın terinin kutsal olduğunu bu sebeple çalışanların refah ve mutluluğuna önem verdiklerini belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, ‘’Pursaklar’ımıza değer katan çalışmalarımızda personellerimizin alın teri ve emeği var. Emeklerinin karşılığını, idare olarak çalışanlarımıza en üst düzeyde vermek adına çaba sarf ediyoruz. Sözleşmenin, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonlarını arttıracağına inanıyorum. Allah, bizlere hayırlı hizmetler yapmayı nasip etsin. Sözleşmenin hayırlara vesile olmasını diliyorum’’ dedi.

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12 Haziran 2019 Ankara/ Pursaklar- Gündem

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