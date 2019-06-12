Oxford Araştırması: Türkiye’de Basına Güven Arttı; Instagram’ı Haber İçin En Çok Türkler Kullanıyor!

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı son rapora göre Instagram sosyal medya platformunu haber alma amacıyla en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye zirveye yerleşti. Enstitü tarafından açıklanan duyuruya göre 2019 Dijital Haber Raporu’nda %33 puana sahip olan Türkiye bu alanda diğer ülkelerden fazla orana sahip olarak Instagram uygulamasını haber amaçlı kullananlar listesinde zirvenin sahibi oldu.

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün yayımladığı son rapora göre Instagram sosyal medya platformunu haber alma amacıyla en çok kullanan ülkeler arasında Türkiye zirveye yerleşti. Enstitü tarafından açıklanan duyuruya göre 2019 Dijital Haber Raporu’nda %33 puana sahip olan Türkiye bu alanda diğer ülkelerden fazla orana sahip olarak Instagram uygulamasını haber amaçlı kullananlar listesinde zirvenin sahibi oldu.

Oxford Üniversitesi’ne bağlı bir kurum olan Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 5 kıtadan 38 ülkede 75 bin kişiden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği Instagram sosyal medya platformunu haber alma amacıyla kullanan ülkeler araştırmasında Türkiye diğer ülkelerden fazla puan toplayarak listenin zirvesinde yer aldı. Araştırmada %33 puan toplayan Türkiye’nin 38 ülke arasında zirvede yer alarak diğer ülkelerden daha çok Instagram haberlerine dayalı kullanım gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün 2019 Dijital Haber Raporu ayrıca diğer sosyal medya platformlarının kullanımına dair de önemli ipuçları ortaya koydu. Facebook ve WhatsApp uygulamalarını kullanan Türk kullanıcılarının en çok siyaset ve haber konuştukları belirlenmiş oldu. Araştırmaya katılan diğer ülke vatandaşlarından daha fazla haber ve siyaset konuşulduğu gözlenen raporda, Türkiye 38 ülke arasında zirvenin tek sahibi oldu.

2019 Dijital Haber Raporu Yayınlandı

Oxford Üniversitesi Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü’nün yapmış olduğu araştırmalar sonucunda 2019 Dijital Haber Raporu tamamlanarak tüm dünya kamuoyu ile paylaşıldı. Geride bıraktığımız ocak ve şubat aylarında YouGov adlı araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ve internet üzerinden yapılan ankete Türkiye’den toplamda 2 bin 74 kişinin katıldığı bildirildi. Raporda yer alan ifadelere göre; Instagram adlı sosyal medya platformunu “haber okumak, haber izlemek, haber paylaşmak ve bu haberler hakkında tartışma yapmak için” kullananların sayısında artış olduğu gözlemlendi.

Tüm dünyada bu alanda artış yaşanmasına rağmen bu konuda en dikkat çekici ülke Türkiye oldu. Zira Türkiye, yapılan araştırma neticesinde elde edilen 2019 Dijital Haber Raporu’ndaki verilere göre Instagram uygulamasını, haber amaçlı olarak kullananlar arasında %33 puan toplayarak ilk sırada yer alıyor. Araştırmada Türkiye’nin ardından ikinci sırayı %26 puan oranıyla Brezilya, %12 oranla İspanya ve %7 oranla da ABD takip ediyor.

Öte yandan 2015’ten bu yana yapılan Dijital Haber Raporu verilerine göre Türkiye’de Instagram’ı haber amaçlı kullanım oranlarının da artış yaşaması dikkatlerden kaçmadı. 2015 yılında %10 olan bu oran yıllara göre sırasıyla; %12, %17, %24 ve %33 oldu.