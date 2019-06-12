Haberler Ankara Haberler Ankara
12 Haziran 2019- Gündem

Ankara Çiçekçiler Listesi  (İlçelere Göre)

Özel günlerde ya da herhangi bir günde sevdikleriniz için hediye seçmek, çok kolaymış gibi görünse de, aslında oldukça zor bir süreç. Özellikle de Sevgililer Günü, Anneler Günü, evlilik yıl dönümü, Yeni Yıl ve doğum günü gibi özel günler için bir araştırma yapıyorsanız…
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Durun, bu kadar araştırma yapmanıza gerek yok. Çünkü herkesi mutlu edecek ve sevginizi karşınızdaki kişiye en renkli şekilde aktarabileceğiniz tek hediye: Çiçeklerdir. Siz de çiçek göndermenin en risksiz ve anlamlı hediye fikri olduğunu düşünüyorsanız, şehrinizdeki çiçekçilerden tutun da online siparişe kadar birçok alternatifin sizi beklediğini unutmayın.

Eğer Ankara’da yaşayan sevdiklerinize çiçek göndermek için en yakın çiçekçiyi arıyorsanız, aşağıdaki listeye göz atabilir ya da online çiçek siparişi için size bir tık kadar yakın olan 444Çiçek’ten online siparişinizi hemen oluşturabilirsiniz:

Ankara Çiçekçi Listesi: 

Mert Çiçek Evi

Adres: Bahçelievler Mahallesi, 3.Caddesi No:20/A - Çankaya 

Tel: +90 312 223 25 36, +90 312 223 77 77


Rüya Çiçekçilik 

Adres: 100.Yıl Mahallesi, Bağlar Caddesi, No:110/A - Çankaya 

Tel: +90 312 433 94 00
 

Elegant Çiçekçilik

 Adres: Ayrancı Mahallesi, Güvenlik Caddesi, No: 6/C - Çankaya

 Tel: +90 312 468 32 68 

 

Tarihi Menekşe Çiçekçilik

 Adres: 100.Yıl Mahallesi, Esat Caddesi, No:46/D - Çankaya

 Tel: +90 312 419 78 30

 

Rönesans Çiçekçilik

Adres: Atakent Mahallesi, Elvankent Park İçi Yolu - Etimesgut

Tel: +90 312 260 50 42

 

Murat Çiçekçilik 

Adres: Piyade Mahallesi, 1974.Sokak - Etimesgut 

Tel: +90 542 741 30 76

 

Elvankent Sunay Çiçekçilik

 Adres: İstasyon Mahallesi, İstasyon Caddesi, No:303/A - Etimesgut

 Tel: +90 312 260 66 34

 

Yabangülü Çiçekçilik

 Adres: Çarşı Mahallesi, Akın Caddesi, No:5/B - Yenimahalle

 Tel: +90 312 327 24 31, +90 312 315 41 98

 

Akgül Çiçekçilik

 Adres: Beştepe Mahallesi, Mertler Sokak - Yenimahalle

 Tel: +90 312 223 50 99

 

Demet Çiçekçilik

 Adres: Demetgül Mahallesi, Bağdat Caddesi, 418. Sk. - Yenimahalle

 Tel: +90 312 346 98 53

 

Çetin Çiçekçilik

 Adres: Çarşı Mahallesi, Ragıp Tüzün Caddesi, Bozkaya Sokak No: 4/A - Yenimahalle

 Tel: +90 312 315 72 12

 

Malabadi Çiçekçilik

Adres: Aşağıeğlence Mahallesi, Gn.Dr.Tevfik Sağlam Caddesi, No: 109/C - Keçiören

 Tel: +90 312 352 12 03, +90 532 247 47 87

 

Funda Çiçekçilik 

Adres: Pınarbaşı Mahallesi, Sanatoryum Caddesi - Keçiören

 Tel: +90 312 323 77 76, +90 312 232 37 77, +90 532 273 47 99

 

Kardelen Çiçek 

Adres: Aşağıeğlence Mahallesi, Giresun Caddesi - Keçiören 

Tel: +90 312 352 70 03

 

Nadide Çiçekçilik

Adres: Şenlik Mahallesi, Kızlar Pınarı Caddesi, Buket Sk. No: 93/B - Keçiören

 Tel: +90 312 314 33 28

 

İnci Çiçek 

Adres: Aydınlıkevler Mahallesi, Çevreli Caddesi, Çaba Sk. - Altındağ

Tel: +90 312 318 88 77

 

Yuva Çiçekçi

Adres: Doğanbey Mahallesi, Rüzgarlı Caddesi, No: 8 - Altındağ

Tel: +90 312 311 17 27

 

Sıla Çiçekçilik

Adres: Hacettepe Mahallesi, Karacabey Sokak, No: 8- Altındağ

Tel: +90 312 362 70 66

 

Annem Çiçekçilik

Adres: Bahçelievler Mahallesi, 274.Sokak, No: 3 - Gölbaşı

Tel: +90 312 484 01 53

 

Çağdaş Koru Çiçekçi

Adres: Kızılcaşar Mahallesi, İncek Bulvarı, 2640. Sk. - Gölbaşı

Tel: +90 312 460 12 20

 

Beraat Çiçek Evi 

Adres: Akşemsettin Mahallesi, Bosna Caddesi, Plevne 114/A - Sincan

Tel: +90 533 744 67 89, +90 539 984 12 50, +90 507 412 13 89, +90 312 269 46 49, +90 312 269 46 49 

 

Beyaz Buket Çiçekçilik

 Adres: Maraşal Çakmak Mahallesi, Atatürk Caddesi, No: 102/B - Sincan

 Tel: +90 312 276 55 59

 

Dilek Çiçekçilik 

Adres: Atatürk Mahallesi, Ankara Caddesi, No: 2/35 - Sincan

 Tel: +90 312 271 46 83, +90 312 271 46 63 

 

Damla Çiçekçilik 

Adres: Şafaktepe Mahallesi, Mamak Caddesi, No: 1/C - Mamak

Tel: +90 312 364 24 44, +90 312 363 12 15, +90 312 362 24 44 

 

Uğu Çiçek Evi 

Adres: Demirlibahçe Mahallesi, Uzgörenler Sokak- Mamak

 Tel: +90 312 320 54 19 

12 Haziran 2019 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var mask
20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var
Kadınlardan yeni nafaka tasarısına karşı imza kampanyası mask
Kadınlardan yeni nafaka tasarısına karşı imza kampanyası
Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı! mask
Dolmabahçe’deki Saldırının Faili Yakalandı!
Ankara Çiçekçiler Listesi  (İlçelere Göre) mask
Ankara Çiçekçiler Listesi  (İlçelere Göre)
2019 Dijital Haber Raporu Yayınlandı mask
2019 Dijital Haber Raporu Yayınlandı
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı mask
Pursaklar Belediyesi, BemBirSen'le Sözleşme İmzaladı
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

GALERİ

Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma mask
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL