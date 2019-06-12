TYT, AYT ve YDT Oturumları Tarih ve Saat Kaçta? YKS Sınav Saati Açıklandı!

Yükseköğrenim Kurumları Sınavı (YKS) günü yaklaştıkça, yaklaşık 2 buçuk milyon adayın da heyecanı giderek artıyor. Yıllarca çalışarak hayallerindeki üniversitelere giriş yapmak isteyen adayların gireceği YKS sınavının gün ve tarihi belli oldu. Geçtiğimiz hafta ÖSYM tarafından yapılan duyuruda YKS sınav giriş yerlerinin de açıklanmasının ardından adayların yaşadığı heyecan arttı. YKS sınavıyla bütünleşik olarak girilecek olan TYT, AYT ve YDT sınavlarıyla ilgili olarak da adayların merak ettiği pek çok soru gündeme geldi. TYT, AYT ve YDT oturumları ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arayan üniversite öğrencisi adayları, haber yazımızdan faydalanarak aradıkları bilgilere kolaylıkla ulaşabilirler.

Üniversitelere giriş sınavlarının yaklaşmasının ardından milyonlarca aday büyük bir heyecan içinde sınav günü ve tarihini bekliyor. Nitekim Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hakkında detaylı bilgilere sahip olmak da adaylar açısından büyük önem teşkil ediyor. Peki YKS kapsamında girilecek olan oturumlar TYT, AYT ve YDT sınavları saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından sınava girecek adayların bilgisine sunulan duyurular ile ilgili tüm detaylar…

TYT Sınavı Hangi Gün ve Kaçta Başlayacak?

YKS sınavının 1. oturumu olarak nitelendirilen TYT yani Temel Yeterlilik Testi, 15 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖSYM TYT sınavının başlangıç saatini 10.15 olarak belirledi. Bu test ile adayların temel yeterlilik bilgileri test edilmesi amaçlanıyor. Söz konusu Temel Yeterlilik Testi’nin süresi ise 135 dakika olarak belirlendi. TYT’de yer alan testler; Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik, Fen Bilimleridir.

AYT Sınavı Hangi Gün ve Kaçta Başlayacak?

YKS’nin 2. oturumu olarak nitelendirilen AYT yani Alan Yeterlilik Testi ise 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu sınavın saatinin de 10.15 olarak açıklandığı görülüyor. Ancak AYT sınavının süresi 180 dakika olmasıyla dikkat çekiyor. AYT’de yer alan testler ise; Türk Dili ve Edebiyatı – Sosyal Bilimler 1, Sosyal Bilimler 2, Matematik ve Fen Bilimleridir.

YDT Sınavı Hangi Gün ve Kaçta Başlayacak?

YKS 2019’un son oturumu olarak bilinen YDT – Yabancı Dil Testi de 16 Haziran 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek. Ancak YDT saat 15.45’te başlayacak. Sınav süresi ise 120 dakika olarak belirlendi. YDT’de yer alan testler; İngilizce, Almanca, Arapça, Fransızca, Rusçadır.

YKS 2019 Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

ÖSYM’nin sınav takviminde duyurduğuna göre 2019 YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak.