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12 Haziran 2019- Magazin

Leke 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Leke 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? Leke Son Bölümde Neler Yaşandı? Leke 8. Bölüm Özeti, Cem Yasemin’e Evlenme Teklif Ediyor, Leke Dizisinin Oyuncu Kadrosu ile ilgili tüm detayları haberin içeriğinde yer alıyor...

Leke 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı? mask
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Leke 9. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen yaz dizisi Leke 9. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Yayın hayatına girdiğini günden bu yana her geçen gün izleyicisi sayısını artırarak geniş kitleler tarafından yakından takip edilen televizyon yapımlarından biri haline gelen Leke dizisinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz gün Leke 8. son bölüm ekranlardaki yerini almış ve izleyici kitlesiyle buluşmuştu. Solukların tutularak büyük bir heyecanla izlenen Leke dizisi son bölümün ardından gözler gelecek hafta yayınlanacak olan bölüme çevrildi. Dizisin takipçileri Leke 9. yeni bölüm fragmanı ve tanıtım filminin yayınlanmasını bekliyor. Peki Leke dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte sevilen dizi Leke’nin gelecek hafta ekranlarda yayınlanacak olan yeni bölümüyle ilgili merak edilen tüm gelişmeler…

Yaz dizileri arasında geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen ve gerek ilgi çekici senaryosu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettiren yapımlardan olan Leke dizisi, geçtiğimiz gün ekranlara gelen 8. bölümüyle de sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Nefeslerin tutularak takip edildiği Leke 8. son bölüm gösterimin ardından dizinin sevenleri şimdiden gelecek bölümde neler yaşanacağına dair büyük bir tartışma içine girdi. Leke 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu akşam saatlerinden itibaren internet platformunun hakkında en çok araştırma yapılan konularından biri haline geldi. Leke dizisinin gelecek hafta ekranlara gelerek hayranlarla buluşacağı 9. bölümüne dair tüm bilinmesi gerekenleri haber yazımızın içeriğinde bulabilirsiniz.

Leke 9. Bölüm Yeni Bölüm Fragmanı

Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan ve başrollerini Burak Sevinç, Melis Sezen, Mehmet Bozdoğan, Selen Uçer, Tuğçe Açıkgöz, Selahattin Paşalı, Nurinisa Yıldırım ve Tolga Güleç’in paylaştığı Leke dizisinin 9. yeni bölümü merakla bekleniyor. Kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine kavuşan Leke dizisinin yayıncı kuruluşu olan Kanal D, sevilen dizinin yeni bölümünün fragmanını henüz yayınlamadı. Önümüzdeki günlerde Kanal D’nin hem internet platformu üzerinden hem de televizyon ekranlarından Leke 9. bölüm fragmanı ve tanıtım filmini yayınlaması bekleniyor.

Leke Son Bölümde Neler Yaşandı? Leke 8. Bölüm Özeti

Kanal D’nin sevilen yaz dizisi Leke’nin son bölümü geçtiğimiz gün ekranlardan hayranlarıyla buluştu. Sevilen dizinin son bölümünü kaçıran takipçiler, internet üzerinden Leke 8. bölüm özeti hakkında araştırma yapmaya başladı. İşte izleyici kitlesini ekran başına kilitleyen ve nefeslerin tutularak izlendiği Leke dizisinin son bölümü hakkında bilinmesi gereken detaylar…

Arda geçirdiği ağır ameliyattan sonra, kendine gelir fakat başından geçenleri hatırlamakta güçlük çeker. Cem ve Ferhan, Arda’nın iyi olması için endişelenerek başında beklemeye devam eder. Birkan Arda uyanır uyanmaz yanına giderek onun durumunu merak eder. Ancak Cem Birkan’ı bir daha yanında görmek istemez.

Yasemin’in Fischer’a attığı tokadın görüntüleri internet platformunda hızla yayılmaya devam eder. Hiçbir şeyden haberi olmayan Yasemin, bu görüntüleri Serpil’in kendisini uyarmasından sonra fark edip izler. Görüntüleri izleyen Cem pişman olarak Yasemin’den kendisini affetmesini ister. Ancak özür dilemek için Yasemin’e bir türlü ulaşamayan Cem Yasemin’e mektup yazmaya karar verir.  Bunun akabinde Serpil ile karşı karşıya gelen Cem, Mehmet’in büyük bir oyun oynadığına emin olur. Cem elinde görüntüler ile birlikte şirkete gider ve Mehmet’in karşısına geçip hesap sorar. Bu gelişmenin ardından orada bulunan herkes Mehmet’in gerçek yüzünü görmüş olur.

Leke dizisinin 8. son bölümünde; Cevat komiser, yaşanan olayların ardından Birkan’ı sorguya çekmeye devam eder. Bu esnada Şirin, Serpil’in kendisini yüz üstü bıraktığını anlatmak için derhal karakola gider. Şirin’in vermiş olduğu ifadenin kayıtlarını Cevat komiser alır. Birkan, Yasemin ve Şirin’i bir anda Cevat komiserin odasında görünce aniden paniğe kapılır. Serpil yolun sonuna geldiğini düşünür ve telaş içinde kalır.

Cem Yasemin’e Evlenme Teklif Ediyor

Cem, Yasemin’e evlenme teklif etmeyi düşünür ve sonunda bunu gerçekleştirmeye karar verir. Yasemin’in Cem ile görüşmeyi kabul ettiği gece ise hiç hesapta olmayan olaylar ortaya çıkar. Yasemin ve Cem’in arasında neler yaşanacağı, ikilinin arasındaki konuşmanın seyrine göre değişecek gibi görünmektedir.

Leke Dizisinin Oyuncu Kadrosu

Türk televizyonlarında yaz dizisi konseptiyle ekranlara gelen ve yayın hayatına girdiği günden bu yana her geniş bir izleyici kitlesi tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Leke dizisinin oyuncu kadrosu da hayli ilgi çekiyor. Kadroda; Burak Sevinç, Melis Sezen, Selen Uçer, Mehmet Bozdağan, Nail Kırmızıgül, Tolga Güleç, Nurinisa Yıldırım, Ferdi Sancar, Tuğçe Açıkgöz, Lale Başar, Aslı Turanlı, Kerim Tuna Kaba, Yağmur Özbasmacı, Selahattin Paşalı gibi isimlerin yer aldığı Leke dizisi Kanal D ekranlarından yayınlanmaya devam ediyor.

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12 Haziran 2019 Ankara- Magazin

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