Haberler Ankara Haberler Ankara
Dün 09:31 TSİ- Yaşam G: Dün 09:32 TSİ

Yıpranmış Saçlara Organik Bakım

Yıpranmış saçlar derinlemesine bakıma ihtiyaç duyar. Özellikle saç bakımı için organik yağlar büyük önem taşır.

Yıpranmış Saçlara Organik Bakım mask
Büyütmek için resme tıklayın

Organic Pharmachy Hair Serum saçları güçlendirirken, parlaklık ve yumuşaklık veren güçlü formülü sayesinde yıpranmış saçlara sağlıklı bir görünüm kazandırır. 

Hair Serum 30 ml Saç Serumu saçın onarımına yardımcıdır ve yoğun nem verir. İçerdiği; kuşburnu, biberiye yağı ile saçlara harika bir parlaklık verir. Nemli veya kuru saça masaj yaparak uygulanan serum günlük veya haftalık bakım için idealdir.

Fiyat: 299 TL

Dün 09:31 TSİ Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
SWATCH VE BAPE®’TEN ORTAK KOLEKSİYON mask
SWATCH VE BAPE®’TEN ORTAK KOLEKSİYON
Babanın 6 Kritik Rolü! mask
Babanın 6 Kritik Rolü!
Prima’dan bir ilk: Ebeveynlerin ihtiyacı olan her şey tek uygulamada! mask
Prima’dan bir ilk: Ebeveynlerin ihtiyacı olan her şey tek uygulamada!
Yıpranmış Saçlara Organik Bakım mask
Yıpranmış Saçlara Organik Bakım
Ankara Valiliği Güncel Haber - Ankara Valiliği Duyurular mask
Ankara Valiliği Güncel Haber - Ankara Valiliği Duyurular
Kahramankazan'da "Bir kap da siz bırakın" mask
Kahramankazan'da "Bir kap da siz bırakın"
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

GALERİ

Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma mask
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL