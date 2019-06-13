Prima’dan bir ilk: Ebeveynlerin ihtiyacı olan her şey tek uygulamada!

Türkiye’nin 1 numaralı bebek bezi markası Prima; ebeveynlerin hem hayatlarını kolaylaştıracak hem de ev ekonomilerine katkı sağlayacakları yepyeni bir mobil uygulama geliştirdi: Prima Kulübü! Çeşitli fırsat ve kampanyalardan yararlanma imkânı sunan Prima Kulübü mobil uygulamasında, ebeveynler Prima alışverişlerinin fişlerini taratarak, uygulamayı arkadaşlarıyla paylaşarak ya da çeşitli anketlere katılarak puan yerine geçen kalpler kazanıyor. Toplanan bu kalplerle ebeveynler, hem Prima bebek bezi hem de çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

32 yılı aşkın süredir Türkiye’de bebeklerin sağlıklı ve mutlu gelişimleri için çalışan Prima; bebekleri için her zaman en iyisini isteyen ebeveynlere, onların sağlıklı gelişimini takip edebilecekleri, uzman içerikleri sayesinde güvenilir ve doğru bilgiye hızlıca ulaşabilecekleri ve ev ekonomisine katkı sağlayabilecekleri yeni bir uygulamaya imza attı. Prima Kulübü adı verilen mobil uygulama, Prima bebek bezi alışverişlerini ödüle dönüştürürken, emzirme, uyku ve katı mama takibi gibi özellikleriyle de ebeveynlerin hayatını kolaylaştırıyor.

Bebek bezi alışverişleriniz kazanca dönüşsün

Prima Kulübü uygulamasında yer alan FişÇek özelliğini kullanarak alışveriş fişlerini taratan, çeşitli anketlere katılarak, uygulamayı arkadaşlarıyla paylaşan ebeveynler, puan yerine geçen kalp kazanma fırsatını elde ediyor. Bu kalpler biriktikçe ebeveynler bebek bezi ve ya da çeşitli hediyeler kazanabiliyor.

Bebeğinizin gelişimini tek bir uygulamadan takip edin

Ebeveynlerin gün boyu en yakın arkadaşı olacak Prima Kulübü uygulaması, bebeklerinin sağlıklı gelişimini takip edebilmeleri için anne ve babalara rehberlik de ediyor. Ebeveynler uygulamada yer alan özellikler sayesinde bebeklerinin kilo-boy gelişimini, uyku ve yemek düzenini kolayca takip edebiliyor. Ayrıca Günlük özelliği ile not alınabiliyor ve kaydedilebiliyor.

Önde gelen uzmanlar ile güvenilir ve doğru bilgiye anında ulaşın

Ebeveynler, her geçen gün bebek bakımı hakkında güvenilir ve doğru bilgi kaynaklarına daha çok ihtiyaç duyuyor. Türkiye’nin 1 numaralı anne bebek platformu Prima.com.tr’de uzman içerikleri ile ebeveynlerin güvenilir bilgiye ulaşmasını kolaylaştıran Prima, yeni mobil uygulamasıyla bu zengin içerikleri cebe taşıyor. Uygulamayı kullanan ebeveynler dünyanın önde gelen uzmanlarının paylaşımlarını okuyarak, güvenilir bilgiye kolayca ulaşabiliyor.

Prima Kulübü mobil uygulamasını akıllı telefonlara Google Play ve Apple Store’dan indirebilirsiniz.

App Store ve Google Play linki: https://app.adjust.com/88bzzmt