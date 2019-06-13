Af Yasası Son Dakika Haberleri…

Genel Af Ne Zaman Çıkacak? Af Yasası Meclis’e Geldi Mi?

Af Yasası’nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Vatandaşlar Af Yasası ile ilgili olarak yaşanacak gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor. Meclis’te görüşülmesi beklenen Af Yasası hakkında heyecanlı bekleyiş sürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Esenler’de yapmış olduğu konuşmada müjdelediği af yasası kader mahkumları ve onların aileleri tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Adalet Bakanlığı titiz bir çalışma yaparak af yasası kapsamına alınacak olan kader mahkumlarını belirlemek üzerine çalışmalara devam ettiklerini belirtti.

Af Yasası ile ilgili olarak merak edilen tüm soruların yanıtları haber yazımızın devamında yer alıyor. Genel af ne zaman çıkacak? Af Yasası Meclis’te görüşülmeye başladı mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Esenler’de yaptığı konuşmasında af yasasının müjdesini vermişti.

Ancak “Herkesi affetmek mümkün değil. Böyle bir durum hem adalete hem de kamuoyu vicdanına uygun değil. Fakat affedilmesi mümkün olanlar affedilebilir.” diyerek Adalet Bakanlığı’nın bu konuyla ilgili titizlikle çalışmalarını sürdürdüğünü bildirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu sözlerinin ardından kader mahkumları ve aileleri büyük bir heyecanla Adalet Bakanlığı’ndan gelecek olan açıklamalara kilitlendi. Tüm gözlerin çevrildiği Adalet Bakanlığı’nın önümüzdeki günlerde titizlikle yürüttüğü çalışmaları sonlandırarak af yasası ile ilgili kamuoyu açıklaması yapması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da müjdelediği af yasası ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı’nın büyük bir titizlikle çalışma sürdürdüğü biliniyor. AF yasası hakkında yürütülen çalışmaların da ekseni yavaş yavaş belli olmaya başladı. Edinilen son bilgilere göre af yasasından yaklaşık 170 bin kişinin yararlanabileceği belirtiliyor.

Af yasası kapsamına alınan suçların; affedilebilir olarak görülen ve para cezasına çevrilebilecek suçlardan oluştuğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cezai sürelerle ilgili olarak kamuoyuna mesajlar da vermişti. Genel af ne zaman çıkacak sorusu güncelliğini koruyor.

Yargı Reformu Paketi Açıklandı

Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlar tarafından olumlu karşılanan bu reformun içinde af paketi hakkında detaylı bilgileri vermedi. Ancak Adalet Bakanlığı’nın bu konu hakkında titizlikle çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini kamuoyu ile paylaştı.

Yargı Reformu Paketi Kapsamı Nedir?

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesine yönelik yeni düzenlemeler yer alan Yargı Reformu Paketi’nde ifade özgürlüğüne ilişkin kararların da istinaf aşamasından sonra Yargıtay tarafından incelenebileceği söz konusu oldu.

Tutuksuz yargılama içeriği genişletildi. Soruşturma ve kovuşturma süreçleri için ayrı ayrı düzenlemeler gündeme geldi. Bir internet sitesinin tamamı yerine sadece belirli bir sayfaya erişimin engellenmesine yönelik yeni uygulamalar Yargı Reformu Paketi’ne eklendi.

Uyuşturucu Cezalarına Af Var mı 2019

2019 yılı uyuşturucu madde cezalarına af uygulanır mı, henüz af içeriği tasarı halinde olduğu için net bir veri bulunmuyor. Af son dakika 2019 yılı içinde gündeme geldi. Fakat, henüz kabul edilmedi.

Af yasasının hangi suçları kapsadığı, net değil. Ama af çıkmayacak suçlar; cinsel saldırı, çocuk istismarı, soykırım, kasten öldürme, devlete karşı yapılan suçlar ve Atatürk’e karşı işlenen suçlar, af tasarısı dışında tutulacaktır.

Ceza Af Tasarısı 2019

Uyuşturucu suçlarında af uygulanacak mı 2019 yılı Af içeriğinde henüz net olarak açıklanmadı. Eğer, af uygulanırsa hükümlülere 5 yıl ceza indirimi uygulanacak. Böylece, ceza aldığı yıldan beş yıl çıkarılacak. Hükümlünün kalan süresi varsa, yine ilgili süre zarfında hapis yatacak. MHP tarafından Meclise sunulan, Af tasarısının içeriği bilinmemekle beraber henüz kabul edilmedi. Uyuşturucu madde kullanımıyla alakalı, şu an için net bir bilgi mevcut değildir. İlerleyen günlerde sizlerle, Af tasarısıyla ilgili net veriler paylaşılacaktır.