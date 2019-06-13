Otizmli Öğrenciler Sahnede Yeteneklerini Konuşturdu

Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu Öğrencilerinden Yıl Sonu Gösterisi!

Profilo Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, yıl boyu süren yoğun eğitimlerinin ardından eğitsel ve sosyal iletişim becerilerinde sağladıkları ilerleme ile birbirinden güzel gösterilerle sahnedeydiler. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte, öğretmenlerinin gözetiminde hazırlamış oldukları gösterileri büyük bir başarı ile sergileyen otizmli öğrenciler; şarkılar söyledi, müzikli, danslı tiyatro skeçleriyle oyunculuk yeteneklerini sergiledi.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte konuşan Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, Okul Eğitim Direktörü Hayal Korkmaz, “Velilerimizin iş birliği ile çocuklarımızı daha güvenli adımlarla bir sonraki güne, aya, yıla taşıyoruz. Bugün eğitimle otizmli çocuklarımızın neler başardığına tanıklık edeceğimiz harika bir gösteri hazırladık sizlere, emeği geçen herkese teşekkürler.” dedi. Bugün için en az öğrenciler kadar heyecanlı olduklarının altını çizen Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu, Destek Eğitim Birimi Direktörü Nergiz Koçarslan, “Heyecanımızı anlatmak mümkün değil. Bu güzel günü bizlere hazırlayan eğitimci arkadaşlarıma, bir yıl boyunca çocuklarımıza önemli katkılar sağlayan, tüm çocuklarımızda büyük emeği olan Özel Tohum Vakfı Özel Eğitim Okulu’nun değerli öğretmenlerine ve heyecanımızı paylaşmak üzere salonu dolduran tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz.” dedi.