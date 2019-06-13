Yılın Transferini Antoine Griezmann ile Barcelona yaptı

Geride bıraktığımız aylarda, İspanya La Liga’da sezon bitmeden sezon sonunda takımı Atletico Madrid’den ayrılacağını açıklayan Fransız golcü Antoine Griezmann’ın yeni adresi belli oldu.

Bir süredir adı Barcelona ile anılan 28 yaşındaki yıldızın gelecek sezonda Barcelona forması giyeceği neredeyse kesinleşti.

Antoine Griezmann Kimdir?

Antoine Griezmann, La Liga başarılı takımlarından Atlético Madrid'de sol kanat ve forvet olarak oynayan Fransız milli futbolcudur.

Fransa Macon şehrinde 21.03.1991 yılında doğan futbolcu 28 yaşındadır. Evli ve 1 çocuk babası olan Griezmann 1.75.cm boyundadır.

Antoine Griezmann Barcelona’da!

Atletico Madrid CEO’su Angel Gil Marin, Antoine Griezmann’ın Barcelona’ya transferi için bu kulüple her konuda anlaştıklarını açıkladı. Öte yandan Marin, geride bıraktığımız mart ayından bu yana başarılı forvetin İspanyol devi Barcelona’ya transfer olacaklarını bildiklerini de ifade etti.

Yılın ilk transfer bombası patladı! Atletico Madrid CEO’su Angel Gil Marin, takımının Fransız yıldızı Antoine Griezmann’ın transferi için Barcelona ile her konuda anlaşmaya vardıklarını dünya basınına duyurdu. Transfer ile ilgili açıklamalar da yapan Marin, daha önceden sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann’ın “Mart ayından bu yana Griezmann’ın Barcelona’ya gideceğini biliyorduk.” dedi.

Griezmann'ın Sezon Sonunda Takımdan Ayrılacağını Açıklamıştı

2015 yılından bu yana Atletico Madrid forması giyen Fransız golcü futbolcu, 14 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna açıklama yapmıştı.

Taraftarlarına seslenen Griezmann; “Diego Simeone, Angel Gil Martin ve kulüpteki pek çok kişiyle konuştuktan sonra, siz taraftarlarla da konuşmak istedim. Sevginizi bana her zaman gösterdiniz ve ayrılma, yeni bir meydan okuma kararı aldığımı size söyleyen ilk kişi olmak istedim.” demişti.

Griezmann yeni sezonda İspanyol devi Barcelona formasını giyecek

Takımdan ayrılma kararının zor bir karar olduğunu da dile getiren ancak kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bu kararın gerekli olduğunu açıklayan Antoine Griezmann yeni sezonda İspanyol devi Barcelona formasını terletecek.

Fransa’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçında Andorra’yı 4-0 yendikleri maçın ardından transferi hakkında kendisine yöneltilen sorulara yanıt veren Griezmann, “Nerede oynamak istediğimi çok iyi biliyorum. Sadece biraz sabır istiyorum, ben de sabırsızım. Kilit tarihin 1 Temmuz olup olmadığını bilmiyorum.” demişti.

Griezmann'ın Serbest Kalma Bedeli 200 Milyondan 120’ye Düşecek

Atletico Madrid CEO’su Angel Gil Martin, 28 yaşındaki yıldız futbolcunun Barcelona’ya transferi hakkında İspanyol deviyle her konuda anlaşmaya vardıklarını belirtti. Ancak söz konusu anlaşmanın mali detayları hakkında kamuoyuna herhangi bir açıklama yapılmadı.

Antoine Griezmann’ın Atletico Madrid’teki serbest kalma bedeli 200 milyon Euro olarak dikkat çekiyor. Ancak anlaşma gereği söz konusu rakam 1 Temmuz tarihi itibarıyla 120 milyon Euro’ya düşecek. Öte yandan Fransız yıldızın Atletico Madrid’ten önceki kulübü olan Real Sociedad’ın da söz konusu transferden %24 oranında pay alacağı öğrenildi.