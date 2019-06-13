Resmi Gazete’de Yayımlandı! Kredi Kartıyla Alışveriş Yapanlar Dikkat!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yapmış olduğu yeni düzenlemeyi kamuoyuna duyurdu. Son dakika gelişmesi olarak ajanslara düşen düzenlemede, banka kartları ve kredi kartlarında daha önceden limite göre değerlendirilen asgari ödeme oranları, BDDK tarafınca alınan karar neticesinde değiştirildi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuatında yapılan yeni değişiklikler hakkında detaylı bilgileri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Resmi Gazate’de yayımlanarak resmen yürürlüğe giren yeni düzenleme, son dakika gelişmesi olarak haber ajanslarına düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te birtakım düzenlemeler ve değişiklikler yapıldığı bildirildi. Söz konusu değişikliğe göre, daha önceden kredi kartının limitine göre değerlendirmeye tabi tutulan asgari ödeme tutarında güncelleme yapıldığı öğrenildi.

Kredi Kartı Kullananlar Dikkat!

BDDK’nın son dakika duyurusu ve Resmi Gazete’de yayımlanan bildiri neticesinde 13 Haziran 2019 tarihinden itibaren, kredi kartına bir yıldan fazla süreyle sahip olan kredi kartı kullanıcıları, asgari tutarın dönem borcunun %30’undan aşağı bir tutarda borç ödemesi yapamayacak. Bununla birlikte kredi kartını yeni tahsis ederek kullanmaya başlayan kredi kartı kullanıcıları ise, söz konusu kredi kartlarının kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ında aşağı borç ödemesi gerçekleştiremeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik’te yapmış olduğu değişiklikler arasında bir de bankaların, söz konusu şartlar altında olmayacak şekilde yeni asgari ödeme tutarı belirleyebileceği yer alıyor.

Resmi Gazete’de Yayımlandı, Yürürlüğe Girdi

Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren BDDK yönetmelik değişikliklerine göre, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesinin üçüncü fıkrasının e bendi ile beşinci fıkrasının h bendi şu şekilde değiştirildi:

Ödenmesi gereken asgari tutarın dönem borcunun %30’undan ve yeni tahsis edilen kredi kartlarında kullanım başlangıcı tarihinden itibaren bir yıllık sürenin dolmasına kadar dönem borcunun %40’ında aşağı olamayacağı kararlaştırılmıştır.

İlgili Yönetmeliğin Eski Maddeleri Nasıldı?

Kredi kartı asgari borç tutarının hesaplanmasında daha önceden sahip olunan kredi kartının limiti etkili oluyordu. Buna göre kart limiti 15 bin TL’ye kadar olan kredi kartlarında dönem borcunun %30’u olarak hesaplanan asgari ödeme tutarı, 15 bin ile 20 bin TL arasındaki limite sahip kredi kartlarında %35, 20 Bin TL’den fazla kredi kartı limiti bulunan kartlarda ise %40 üzerinden hesaplanıyordu.