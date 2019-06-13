Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”

Fatih Portakal: İmamoğlu’nun Hakaret Görüntülerini İzledim

Fatih Portakal, CHP istanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu etiketli tüm içerik için tıklayınız" target="_blank">İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun 5 Haziran Çarşamba günü Ordu’da gerçekleştirdikleri özel programın akabinde özel uçak kullanarak İstanbul’a dönüş yolculuğu yapacağı sırada Ordu – Giresun Havalimanındaki VIP salonu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylara ilişkin videoyu izlediğini belirtti. İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun bu esnada yaşanan tartışmada Ordu Valisi Seddar Yavuz’a “it” dediği videoyu izlediğini aktaran FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal böylelikle İmamoğlu’nu yalanlamış oldu.

Ana Haber Bülteninde Sert Eleştiride Bulunmuştu

Ordu – Giresun Havalimanı’nda yaşanan olayların akabinde FOX ana haberde “İmamoğlu’nun Ordu valisiyle ilgili kullandığı bir tabir var, fakat biz o sözü vermedik” ifadelerini kullanan Fatih Portakal CHP’nin İstanbul Büyükşehir Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirmişti. Portakal’ın bu açıklamalarının ardından kamuoyunda söz konusu Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Seddar Yavuz’a “it” dediği görüntülerin yayınlanması istenmişti. Ekrem İmamoğlu’nun hakarette bulunduğu hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin görüntülerin ana haber bülteninde yayınlanması çağrısına karşı RTÜK kurallarını öne süren Fatih Portakal geçtiğimiz gün FOX TV ana haber bülteninde bu konuyla ilgili olarak bir açıklama daha yaptı.

“Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”

Olayın yankıları sürerken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan FOX TV’den ve Fatih Portakal’dan söz konusu hakaret görüntüleri yayınlaması çağrısı geldi. Bu çağrı hakkında bir kez daha açıklamada bulunan Portakal, Ekrem İmamoğlu’nun Ordu Valisi Yavuz’a “İt” dediği videoyu izlediğini açıklayarak şu ifadeleri kullandı: “O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim” diyen Fatih Portakal, İmamoğlu’nun hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunları söylediğini dile getirdi.

RTÜK Kurallarını Öne Sürdü

FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal, Ordu Valisi Yavuz’a hakaret görüntülerini yayınlamama sebebi olarak da RTÜK’ü öne çıkardı. Portakal yapmış olduğu açıklamada “Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor.” ifadelerini kullandı. Bunun yanında Fatih Portakal, kendisine gelen eleştiriler hakkında da “Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?” diyerek kendisini savundu.