Kadınlardan yeni nafaka tasarısına karşı imza kampanyası

Kadınlardan nafaka hakkı için imza kampanyası

NAFAKA Hakkı Kadın Platformu'nca nafaka hakkına ilişkin yapılması planlanan düzenlemeye karşı imza kampanyası başlatıldı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, oyuncu Arzum Onan, yazar Buket Uzuner dahil 100 kadının destek verdiği kampanyanın metininde, "Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz" denildi.

Nafaka Hakkı Kadın Platformu'nca kampanya kapsamında; aralarında gazeteci, sanatçı ve iş insanlarının da bulunduğu 100 kadının imzasıyla nafaka hakkına ilişkin metin yayımlandı.

Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi kaygı verici

Kadınların çalışma hayatından uzak tutularak, ev içi çalışmaya zorlandığına dikkat çekilen açıklamada, tüm kadınlar, imza vermeye davet edildi.

Kampanya metininde, "Kadına ödenen yoksulluk nafakasının süreli hale getirilmesi ve çeşitli kriterlerle sınırlanmasına yönelik taleplerin yükselişini büyük bir kaygıyla takip etmekteyiz" denilerek, toplumdaki tüm kadınlardan destek istendi.

'SINIRLAMA GİRİŞİMLERİNDEN UZAK DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ'

Yeni tasarıda, nafaka yerine kadının iş bulup, çalışmasının ya da nafakanın devlet tarafından ödenmesinin önerildiği belirtilen metinde, şunlar kaydedildi:

"TÜİK 2018 verilerine göre Türkiye’de kadınların istihdam oranı yalnızca yüzde 29’dur ve bu rakam gerçekte çok daha düşüktür. Hacettepe Üniversitesi'nin 2014 tarihli, 'Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması' boşanmış ya da eşinden ayrı yaşayan kadınların yüzde 75’inin fiziksel ya da cinsel şiddete, yüzde 80'inin ise duygusal şiddet, istismara maruz kaldığını göstermektedir.

Kadınlar açısından tablonun bu kadar vahim olduğu bu koşullarda kazanılmış yasal bir hak olan nafaka hakkının geri alınması, değiştirilmesi veya sınırlandırılması kadınları güçlendirecek bir adım olamaz.

Aksine, evlilik sırasında ve sonrasında başta ekonomik şiddet olmak üzere, tüm şiddet ve ayrımcılık biçimlerini pekiştirip, kadınları daha da güçsüzleştirecektir.

Nafakanın Sınırladan Uzak durmaya....

Tüm devlet otoritelerini ve siyasetçileri, kadınların kazanılmış haklarına saygı duymaya davet ediyoruz. Özellikle tek seçenek olarak evlilik sunulduğu için meslek sahibi olamamış veya meslek sahibi olsa dahi çalışmasına izin verilmediği ve/veya evin tüm yükü üzerine bırakıldığı için mesleğini icra edememiş kadınların bir nebze de olsa hayata tutunmasına olanak veren yoksulluk nafakasını şu ya da bu biçimde sınırlama girişimlerinden uzak durmaya çağırıyoruz."

Boşanma Nafakası Nedir?

Boşanma davalarında nafaka genel itibari ile boşanma davası sürerken ya da davanın sonuçlanması durumunda maddi anlamda zorluğa düşecek olan kişinin, diğer eşten talep edebileceği parayı ifade etmektedir. Boşanma davalarında 3 çeşit nafaka bulunmaktadır. Bunlar:

Tedbir nafakası,

Yoksulluk nafakası,

İştirak nafakasıdır.

Boşanma nafakası nedir sorusunun yanıtı için bu üç nafaka çeşidi için bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Tedbir nafakası; Türk Medeni Kanunu’nun 169. Maddesine göre düzenlenmiştir. Bu davada, eşlerin barınması ve geçimine karşı geçici önlemlerin alınması gerekmektedir.

Tedbir nafakasında eşlerin kusurlu ya da kusursuz olması önemli değildir. Bunun yanı sıra yoksulluk nafakası ise boşanma sebebiyle maddi açıdan zor duruma düşecek olan eş, süresiz olarak nafaka isteyebilir. Ancak mahkemeler, yoksulluk nafakasına talep olmadan karar vermemektedir. İştirak nafakası ise çocuğun velayetinin kendisine verilmeyen taraf aleyhine çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ödenen nafakadır.

Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, boşanma davası sebebiyle yoksulluğa düşecek olan eş için verilen nafakadır. Boşanma davası devam ederken verilen nafakaya ise tedbir nafakası adı verilmektedir. Yoksulluk nafakası iki eş tarafından da talep edilebilir.

Yoksulluk nafakası isteyen tarafın ağır kusurlu taraf olmaması gerekmektedir. Nafaka isteyen eşin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası davası için 4748 sayılı kanuna göre Aile Mahkemeleri görevlendirilmiştir.

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Talep Edilebilir?

Yoksulluk nafakası davası için bu nafakayı talep edecek olan eşin diğer eşten daha az kusurlu olması gerekmektedir. Boşanma sebebiyle eşin yoksulluğa düşecek olması gerekmektedir. Yargıtay somut olayların özelliğine göre nafaka alacak olan kişinin çalışma, yaşlılık maaşı ya da sigorta maaşları alması durumunda yoksulluğun ortadan kalkmayacağını kabul eder.

Bu durumda dava sırasında sunulan belge ve savunmalar oldukça önemlidir. Yoksulluk nafakasına hakim karar vermemektedir. Bu noktada nafaka alacaklısı olan kişinin bunu talep etmesi gerekmektedir. Nihai kararın verilmesine kadar bu nafaka talep edilebilir. Yoksulluk nafakası, boşanma davasında da talep edilebilir. Ancak boşanma sonuçlandıktan sonraki 1 sene içinde de talep edilebilir.

METNE İMZA ATAN ÜNLÜLER

Arzum Onan, Aslı Tohumcu, Ayça Damgacı, Aylin Aslım, Aylin Nazlıaka, Arzu Çerkezoğlu, Aysel Çelikel, Ayşe Sözeri Cemal, Ayşe Sucu, Ayşegül Tözeren, Ayşenur Arslan, Bahar Çuhadar, Banu Güven, Banu Yelkovan, Birhan Keskin, Binnaz Toprak, Buket Uzuner, Burcu Karakaş, Büşra Sanay, Candan Yıldız, Ceren Moray, Deniz Durukan, Deniz Türkali, Ece Temelkuran, Elif Ilgaz, Fatma Akdokur, Fatma Bostan Ünsal, Feride Acar, Feyhan Güver, Figen Şakacı.

Füsun Demirel, Gaye Boralıoğlu, Gaye Erbatur, Gencay Gürün, Gila Benmayor, Gül Abus Semerci, Gülay Batur, Hatice Meryem, Hazal Kaya, Hidayet Şefkatli Tuksal, Işılay Saygın, Işıl Özgentürk, İlkay Akkaya, İlke Kodal, Jale Özgentürk, Kezban Hatemi, Lale Orta, Latife Tekin, Leman Sam, Leyla Selen Uçer, Mehveş Evin, Melda Onur, Melis Alphan, Meral Tamer, Mualla Kavuncu.

Müjde Ar, Nalan Kuruçim, Nazan Kesal, Necla Arat, Necla Zarakol, Neslihan Akbulut Arıkan, Nesrin Nas, Nevşin Mengü, Nilay Yılmaz, Nilhan Antitoros, Nilüfer Açıkalın, Nur Ger, Nurcan Akad, Oya Baydar, Önay Alpago, Özge Özpirinçci, Özlem Yüzak, Pelin Esmer, Pınar Öğünç, Ruhat Mengi, Rümeysa Çamdereli, Selin Şekerci, Sema Kaygusuz, Sena Kaleli.

Seray Şahiner, Serfiraz Ergun, Sıla Türköne, Şebnem Sönmez, Şenal Sarıhan, Şengül Hablemitoğlu, Şirin Payzın, Tilbe Saran, Türkan Miçooğulları, Ufuk Tarhan, Ümit Boyner, Yakın Ertürk, Yasemin Göksu, Yaşar Seyman, Yazgülü Aldoğan, Yıldız Ramazanoğlu, Zeynep Altıok Akatlı, Zeynep Göğüş, Zeynep Oral, Zeynep Tanbay, Zuhal Olcay.