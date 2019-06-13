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Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk, sosyal medyada merak konusu oldu!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasına girmeyi başaran yeni dizi Afili Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler sorularına yanıt aranıyor. İşte Kanal D’nin yeni yaz dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler…
Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk, sosyal medyada merak konusu oldu! mask
Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk, sosyal medyada merak konusu oldu! mask
Kanal D'nin yeni dizisi Afili Aşk, sosyal medyada merak konusu oldu! mask
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Kanal D’nin Yeni Dizisi Afili Aşk Sosyal Medyada Merak Konusu Oldu!

Yaz sezonunun başlamasıyla televizyon kanalları yaz dizilerini peş peşe ekranlardan izleyicilerin beğenisine sunmaya başladı. İşte bunlardan biri olan Afili Aşk dizisi, Türk televizyonlarında görülmek istenen sevilen oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosuyla görücüye çıktı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyanın en çok konuşulan konularının arasına girmeyi başaran yeni dizi Afili Aşk konusu nedir, oyuncuları kimler sorularına yanıt aranıyor. İşte Kanal D’nin yeni yaz dizisi Afili Aşk hakkında tüm merak edilenler…

Başrollerinde Türk televizyonlarının en sevilen oyuncu isimlerinden Çağlar Ertuğrul, Burcu Özbek ve usta oyuncu Altan Erkekli gibi önemli oyuncuların yer aldığı Afili Aşk dizisinin konusu merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ekranlardan izleyicilerle buluşan dizi, Türk dizisi izleyicilerinden geçer not aldı. Gerek ilgi çekici senaryosu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla adından sıkça söz ettirecek gibi gözüken Afili Aşk, sosyal medyanın da en çok konuşulan konuları arasına girmeyi başardı. İzleyiciler Afili Aşk konusu ne sorusuyla dizinin hikayesini merak ediyor. Kanal D ekranlarından izleyicilerle buluşan ve gösterime giren ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan Afili Aşk dizisi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtlarını haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Afili Aşk Konusu Nedir?

Kerem, İstanbul’un çok eski tekstilci şirketlerinin sahiplerinden biri olan Yiğiter ailesinin hem yakışıklı hem de çapkın oğludur. Zamanla modern sektörden uzak kalan ve rakiplerinin gerisinde kalarak batma noktasına gelen aile şirketini, yaratıcı çözümler üreterek uygulamaya koyduğu start – up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Ancak her ne kadar şirketi küllerinden doğurup tekrar eski görkemli günlerine getirmiş olsa da Kerem, babası Muhsin’in gözünde hala adam olarak görülmemektedir. Çünkü Kerem’in hayat tarzı babasını hiç memnun etmemektedir. Kerem yiyip içip, gezip tozup her çiçekten bal alma felsefesiyle hayatını sürdüren çapkın ve kendi başına buyruk biri olarak yaşamına devam etmektedir.

Keremlerin aile şirketinin tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe, biri despot diğeri de hayırsız olan iki ağabeyinin baskıları altında tatsız bir hayat yaşasa da zekası, güzelliği ve iyilik dolu kalbi ile çevresinde sevilen biridir. Tek umudu uzun bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenerek bu yaşamı geride bırakmaktadır. Fakat ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isterler.

Aşk hayatını istediği gibi gitmeyen Ayşe, kendisi için yeni bir şey yapmaya kadar verir. Şirketin sahibinin oğlu Kerem ile de yolları tam da burada kesişir. Fakat Kerem bu esnada Ayşe’nin kurbanı olacağından habersizdir.

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