Kızının Gözü Önünde Boşanmak İsteyen Eşini Öldürdü!

Bir koca vahşeti daha yaşandı! Karaman’ın Ermenek ilçesinde dün akşam saat 16.30 sularında, aşçı olarak çalışan Mehmet Ekiz (34), bir süredir baldızı olan Manolya Arzu Yeşil’in evinde bulunan bir çocuk annesi eşi Tuğba Eliz’in (25) yanına gitti. Öne sürülen iddialara göre bu esnada yanına gelen eşine kendisinden boşanmak istediğini söyledi. Bu sözler üzerine öfkelenen cani koca Mehmet Ekiz, eline geçirdiği bıçağı 6 yaşındaki kızlarının gözü önünde eşinin vücudunun çeşitli yerlerine sapladı. Defalarca bıçaklanan anne Tuğba Ekiz kanlar içinde yerde kaldı. Bu esnada Mehmet Ekiz, bıçağı kendi göğsünün altına sapladı ve yere yığıldı.

Genç Kadın Kurtulamadı

İddialara göre olay yerinde bulunan Tuğba Ekiz’in ablası Manolya Arzu Yeşil, kız kardeşini vahşi saldırıdan korumak için hareket ettiğinde kolundan yaralandı. Karaman’ın Ermenek ilçesinde meydana gelen olayda çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Ekiz ile Tuğba Ekiz acil olarak Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Tuğba Ekiz, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Öğrenilen son bilgilere göre eşini 6 yaşındaki kızının önünde bıçaklayarak ölümüne neden olduktan sonra intihara kalkışan Mehmet Ekiz’in ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

6 Yaşındaki Kız Gözetim Altına Alındı

Karaman’ın Ermenek ilçesinde gerçekleşen koca vahşetinde kendisinden boşanmak isteyen 25 yaşındaki eşi Tuğba Ekiz’i 6 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren cani koca 34 yaşındaki Mehmet Ekiz, intihara kalkışarak kendi canına kıymak istedi. Eşine defalarca sapladığı bıçağı son olarak kendi göğsüne dayayan ve kanlar içinde yerde kalan Mehmet Ekiz’in, kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi’nde hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Tüm bu vahşet olaylarına olay yerinde bulunan 6 yaşındaki küçük kız tanıklık etti. Gözlerinin önünde yaşanan vahşette babasının annesini bıçakla ağır yaralayarak öldürmesine tanık olan küçük kız yaşanan olaylardan sonra gözetim altına alındı. Uzman psikologlar tarafından gözetim altında tutulan küçük kızın teyzesi Manolya Arzu Yeşil ile beraber kaldığı ve psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.