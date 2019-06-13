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SWATCH VE BAPE®’TEN ORTAK KOLEKSİYON

Söz konusu sokak giyimi olduğunda, A BATHING APE® ismi açık ara öne çıkıyor. Swatch da sokak kültürünün bu öncü ismiyle iş birliği yaparak, yenilikçi İsviçre saatçiliğiyle BAPE® stilini buluşturan altı saatlik sınırlı sayıda üretilen bir koleksiyona imza attı.
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A BATHING APE® ya da kısaca BAPE®, kurulduğu 1993 yılından bugüne ilk gerçek sokak giyimi markalarından biri ve sokak kültürünün öncüsü olarak biliniyor. Swatch ve BAPE®, favori megaşehirlere ve gezegenin bizzat  kendisine ithaf edilmiş, sınırlı sayıda altı yeni saatten oluşankoleksiyonunu lanse ederek, küreselleşen dünyaya sevgilerini ifade ediyorlar. Bern, Londra, New York, Paris, Tokyo ve gezegenin tümü: İşte buradayız!

En yeni SWATCH BIG BOLD ürün serisi, Ø47mm çapındaki dikkat çekici kasasıyla bu sınırlı seri koleksiyonun temelini oluşturuyor. Altı modelin her birinde yeni tasarlanan BAPE® kamuflaj desenin yanı sıra, akrebin üzerinde ve alt kayışta Ape Head logosu ile saat markasının 1980’li yıllardaki doğumunu çağrıştıran, büyütülmüş Swatch logosu yer alıyor. Şehirlere adanan beş saat, her iki markanın doğum yıllarına saygı duruşu niteliğinde 1983 veya 1993 adetle sınırlı ve numaralı olarak sunuluyor. Altıncı model olan BIG BOLD BAPE The World ile birlikte bu sınırlı seri koleksiyon, tarzını göstermeyi sevenlere hitap ederek dünyayı, çeşitliliği ve zamanı kutluyor.

Dün 13:10 TSİ - Yaşam

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