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Sıcak Yaz Günleri İçin... Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi

Uzun ve sıcak yaz günlerinde, vücudun kaybettiği vitamin ve minerali geri kazanmak için sağlıklı ve hafif yiyecekler tüketmenin önemi artıyor. d.ream Akademi Profesyonel Şefleri’nin hazırladığı, sofralarınıza sağlık katacak ‘Pikan Cevizli Yeşil Salata’ tarifi tam da bu günler için ideal.
Pikan Cevizli Yeşil Salata Tarifi mask
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Salata için malzemeler

  • 30 gr. bebek roka (rukola)
  • 30 gr. Yedikule marul
  • 30 gr. yağlı marul (kop)
  • 20 gr pikan cevizi
  • 40 gr. rokfor peyniri
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 adet limon
  • Su

 Pikan cevizlerini önceden ısıtılmış 170 °C fırında 10 dakika bekletin. Kavrulan pikan cevizlerini bıçakla iki parçaya bölün. Blue cheese’i ufak parçalar haline getirin. Elmaları dilimleyip kararmaması için limonlu suda bekletin. Bebek roka, Yedikule

marul ve yağlı marulu yıkayıp yapraklarını kurutun. Ardından tüm yeşillikleri sosla birlikte kasenin içerisinde karıştırın. Elma, peynir ve pikan cevizlerini de üzerine serpiştirerek servis edin.

 Akçaağaç vinegret için malzemeler:

  • 10 ml. akçaağaç şurubu
  • Zeytinyağı
  • 3 gr. Dijon hardalı
  • Deniz tuzu 

Bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyun ve el blenderı yardımıyla karıştırın. Sonrasında süzgeçten geçirerek hazırladığınız salata ile karıştırın.

Dün 13:25 TSİ Ankara- Sağlık

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