Alerji İle Başa Çıkmak Mümkün

Alerji ve yol açtığı sonuçlar, günümüzde insanların en sık karşılaştığı sorunların başında geliyor. Alerji, dünya genelinde artan ölçüde yaygınlaşan ve zaman içerisinde kötüleşme eğilimi gösteren geniş çapta bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Bu belirtilere dikkat

Alerjen olarak adlandırılan yabancı maddeler ile karşılaşıldığında hapşırık, burun akıntısı, kaşıntı, öksürük, hırıltı, nefes darlığı, ciltte kaşıntı ve kızarıklık, yüzde, dudaklarda ve gözde şişlik, gözlerde kızarıklık ve kaşıntı gibi şikâyetler ortaya çıkıyor.

Polenler, mevsimsel alerjiye yol açıyor

Mevsim değişikliğinde polen, mantar ve dış ortam ilkbahar ve mevsimsel alerjinin en büyük sebepleri arasında yer alırken; ev tozu, hamam böceği ve ev hayvanları yıl boyu süren alerjinin en büyük sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Alerji kimi zaman mesleksel olarak da kimyasallar, gazlar, metal ve kağıt tozları ile karşımıza çıkıyor.

Toplumun %30’unda alerjik rinit var

Ülkemizde nüfusun%30’undan fazlasında en sık rastlanan alerjik hastalıklardan biri olan alerjik rinit görülüyor. Alerjik rinitte en sık rastlanan semptomlar burun tıkanıklığı, akıntısı, kaşıntısı, koku ve tat bozuklukları, yumuşak damakta kaşıntı, hapşırma ve baş ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal hayatı da oldukça etkileyen bir hastalık olan Alerjik Rinit burun işlevini bozarak gündelik hayatı zorlaştırıyor; çocukların okuldaki performanslarını düşürüyor, çalışanlar için de işgücü kayıplarına neden oluyor. Yapılan çalışmalar annede alerjik hastalık varsa çocukta da alerjik hastalığın ortaya çıkma olasılığının %30-50 oranında olduğunu, hem anne hem de babada varsa bu ihtimalin %50-80’e çıktığını gösteriyor.

Alerjide doğal ve etkili çözümler

Mevsim geçişlerini yaşadığımız şu günlerde oldukça sık rastlanan alerjik vakalara karşı alınacak basit önlemler kişilerin hayat kalitesini yükseltiyor.

Wellcare’in alerjik semptomlar için geliştirdiği 2 yeni ürünü Wellcare Allergy Göz Damlası ve Wellcare Allergy Burun Spreyi mevsim geçişlerinde sıklıkla rastlanan alerjik etkenlere karşı gözle görülür bir koruma sağlıyor.

6 yaşından büyük herkesin kullanabildiği, gözleri alerjenlerin zararlı etkilerine karşı koruyan Wellcare Allergy Göz Damlası kaşıntı, kızarıklık ve sulanmayı gideriyor. Gözde oluşan batma, yanma, kuruluk ve yorgunluk gibi semptomlarda da rahatlama sağlıyor. Lens üzerine de damlatılabilen göz damlası kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. Doğal hücre koruyucu olan Ectoin içeren göz damlası, kendi etrafındaki su moleküllerinin sayısını artırarak su moleküllerinin birbiriyle olan bağlarını güçlendiriyor. Hücrelerin etrafında sudan oluşan koruyucu bir tabaka oluşturuyor ve bu sayede enflamasyonu azaltıcı etki gösteriyor.

Kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma belirtilerine karşı etkili

Kaşıntı, burun akıntısı ve hapşırma gibi semptomları gideren Wellcare Allergy Burun Spreyi ise doğal içerikler ve dekonjestan (burun açıcı) etkisi ile alerji döneminde rahat nefes almayı sağlıyor. Etki mekanizmasında; ksantan zamkı, nazal mukozanın üzerini koruyucu bir film tabakası ile kaplayarak alerjenlerle temasını önlüyor. Aloe vera, burun mukozasının nemli tutulmasını sağlıyor. İçeriğindeki esansiyel yağlar (nane, limon, okaliptus, niaouli) ve tuzlu su ile de burun tıkanıklığını gidererek rahat nefes almayı sağlıyor.