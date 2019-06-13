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NAİM Filmi Afişi İçin Oylama

Dijital Sanatlar Yapımevi, çekimlerine başladığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi afişini oylamayla seçiyor. Sosyal medya hesaplarında yayınlanan dört alternatif arasından en fazla beğenilen tasarım, tüm tanıtımlarda kullanılacak. Efsanevi sporcunun kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anılarından derlediği kitabından yola çıkılarak beyazperdeye aktarılan film, 25 Ekim’de vizyonda....
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” NAİM filmi afişi için oylama

 Dijital Sanatlar Yapımevi, yeni filmi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nun afişi için bu kez farklı bir uygulamaya gitti. Sanat, eğlence ve iletişim dünyası için yüzlerce film, dizi afişi, müzik albümü, kitap kapağı ve logo tasarımlarıyla başarılı çalışmalara imza atan Emre Erdem ve 70x100 ekibinin tasarladığı dört afişi oylamaya açtı.

Sosyal medya hesaplarından takipçilerin beğenisine sunulan afişler arasından en fazla oy alan tasarım, filmin tüm tanıtım çalışmalarında kullanılacak. 1 Temmuz tarihine kadar sürecek oylamaya katılan takipçilerden belirlenen 5 kişi, filmin galasına katılım hakkı kazanacak.

Senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı, müziklerini Fahir Atakoğlu’nun yapacağı NAİM’in yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu var. Güçlü oyuncuları bir araya getiren filmde, Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen genç yetenek Hayat Van Eck’le birlikte Yetkin Dikinciler, Selen ÖztürkGürkan UygunRenan Bilek, Barış Kıralioğlu, Uğur Güneş, Bülent Alkış, İsmail Hacıoğlu, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu rol alıyor.

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmi 25 Ekim 2019’da tüm Türkiye’de izleyicilerle buluşacak.

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Dün 13:35 TSİ Ankara- Kültür - Sanat

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