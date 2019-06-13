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Dün 14:06 TSİ- Kültür - Sanat G: Dün 21:01 TSİ

Ayla Oyuncuları Kimler? Ayla Filmi Nerede Çekildi? Konusu Ne?

Ayla filim nerede çekildi, Ayla filminin oyuncu kadrosunda kimler var soruları da özellikle internet platformu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte Ayla filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları ve bilinmesi gereken tüm detaylar…
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Ayla Oyuncuları Kimler? Ayla Filmi Nerede Çekildi? Konusu Ne?

Son dönemde Türk sinemasının en beğenilen yapımları arasında gösterilen Ayla, gerek konusu gerekse de başarılı oyunculuklarıyla izleyenlerden tam not alan yapımlardan biri oldu. Yerli filmler arasında en çok dikkat çeken sinema filmleri arasında gösterilen Ayla, Kore Savaşı esnasında yaşanan gerçek olayları konu alıyor. Başrollerinde İsmail Hacıoğlu ve Lee Kyung Jin’in yer aldığı Ayla filmi son dönemin en çok merak edilen yerli yapımları arasında olmasıyla dikkat çekiyor. Ayla filim nerede çekildi, Ayla filminin oyuncu kadrosunda kimler var soruları da özellikle internet platformu üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte Ayla filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtları ve bilinmesi gereken tüm detaylar…

Ülkemizde 2017 yılında vizyona giren, Türkiye ile Güney Kore’nin ortaklaşa yaptıkları sinema filmi olan Ayla, 5 buçuk milyon izleme sayısına ulaşarak, yerli sinema filmleri arasında en çok izlenenler listesinde yer almayı başarmıştı. 1950 yılında patlak veren Kore Savaşı esnasında yaşanan gerçek hikayelerin konu alındığı ve bu hikayelerden uyarlanarak sinema perdesinde izleyicilerin karşısına çıkan Ayla filminin çekimlerine 2016 yılında başlandı. Büyük beğeni toplayan Ayla filminin nerede çekildiğine dair ayrıntıları haber yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Ayla Filmi Nerede Çekildi?

Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı olarak sinema perdesine taşınan Ayla filminin çekimleri, Mersin Tarsus’ta yapıldı. Tarsus ilçesinde yer alan bazı tarihi binalar, Ayla filminin çekimlerine ev sahipliği yaptı.

Ayla Filminin Konusu Ne?

Takvimler 1950 yılını gösterdiğinde Kuzey Kore, Güney Kore’ye saldırır. Güney Kore’nin Birleşmiş Milletlerden yardım istemesi sonucu Türkiye, Kore’ye bir tugay gönderir. Filmin temel konusu Kore’ye gönderilen tugayın içindeki askerler arasında bulunan Süleyman Astsubay’ın gece vakti, savaş meydanında annesi ve babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar.

5 yaşında olan bu sevimli kıza isim vermeyi düşünen Süleyman Astsubay, “ay gibi yüzü var zaten ay ışığında bulduk” diyerek küçük kıza Ayla ismini verir. Kore’de bulundukları 15 ay boyunca Ayla’nın bakımı ile yakından ilgilenen Süleyman Astsubay’ın Türkiye’ye geri dönme vakti gelmiştir. Daha sonra üst düzey kişilerin devreye girmesiyle birlikte Ayla Kore’deki Türk askeri misyonunca kurulmuş Ankara Okulu’na başlar.

Ancak Ayla’yı burada bırakarak Türkiye’ye dönmek istemeyen Süleyman Astsubay, pek çok yöntem dener fakat yasaları bir türlü aşamaz. Bu tarihten tam 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman Dilbirliği, Güney Kore’de bulunan Ankara Parkı’nda tekrar bir araya gelirler.

Ayla Filminin Oyuncuları Kimler?

Ayla filminin başrollerinde; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Lee Kyung Jin, Ali Atay ve Murat Yıldırım bulunmaktadır.

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Dün 14:06 TSİ - Kültür - Sanat

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