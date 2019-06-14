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Fenerbahçe Ukraynalı Konoplyanka'nın Transferini Bitirdi!

Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri! Fenerbahçe Konoplyanka Transferini Bitirdi! Fenerbahçe’de Konoplyanka Transferi Bitiyor, Schalke Bonservisi Düşük Tutacak
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Son Dakika Fenerbahçe Transfer Haberleri! Fenerbahçe Konoplyanka Transferini Bitirdi!

Spor Toto Süper Lig’de geride bıraktığımız 2018 – 2019 sezonunda beklentilerin uzağında kalarak çok erken haftalarda şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe’de gelecek sezonda şampiyonluğa oynayacak güçlü bir kadro kurmanın hazırlıkları sürüyor. Önümüzdeki sezon tek hedef olan şampiyonluk için iddialı ve güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe’de transferde sıcak saatler yaşanıyor. Sarı lacivertli takımın Ukraynalı Yevhen Konoplyanka ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi.

Gelecek sezon takımı şampiyonluk hedefine ulaştırmak için transferlere şimdiden başlayan sarı lacivertli takımda yeni bir transfer bombası patladı. A Spor’da yayınlanan “Transfer Hattı” adlı futbol programına bağlanan Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir, Fenerbahçe’nin yeni sezonda orta sahasını güçlendirecek Yevhen Konoplyanka transferinde sona geldiğini açıkladı. Transferlerinin bitmek üzere olduğu iddia edilen diğer oyuncular Ljubomir Fejsa ve Alexandar Kolarov’un da transfer süreçlerinin devam ettiği ancak bu transferlerin de bitmek üzere olduğu öne sürüldü.

Fenerbahçe’de Konoplyanka Transferi Bitiyor

Geride bıraktığımız sezonda Almanya Bundesliga ekiplerinden FC Schalke 04’ün formasını terleten Ukraynalı yıldız futbolcu Yevhen Konoplyanka kendisini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza atmak üzere olduğu ifade edildi. Fenerbahçe’nin her konuda prensip anlaşmasına vardığı Ukraynalı yıldız futbolcunun transferinin bitmek üzere olduğu Sabah Gazetesi Muhabiri Volkan Demir tarafından A Spor ekranlarında yayınlanan “Transfer Hattı” isimli programda canlı yayında dile getirildi.

Hücum ağırlıklı orta saha mevkiinde top koşturan Yevhen Konoplyanka’nın, Fenerbahçe’de Mathieu Valbuena’nın ayrılmasından doğan sol kadana yönelik olduğu ileri sürüldü. Ukrayna ve Sırbistan arasında oynanan son karşılaşmada Yevhen Konoplyanka’nın 2 gol attığını ve ev sahibi takımın sahadan 5-0’lık net bir skorla ayrıldı. Bu skoru hatırlatan Sabah Gazetesi muhabiri Volkan Demir bu transferin Fenerbahçe için çok doğru bir hamle olduğuna dikkat çekerek “FC Schalke 04’te geçen sezon az süre alması Konoplyanka’nın bittiği anlamına gelmiyor.” dedi.

Schalke Bonservisi Düşük Tutacak

Öte yandan Ukraynalı yıldız futbolcu Yevhen Konoplyanka’nın kulübü FC Schalke 04 ile olan sözleşmesi 1 yıl sonra bitiyor. Ancak Alman kulübünün gelecek sezonda takımda düşünmediği Konoplyanka için zorluk çıkarmayacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Bu sebeple Konoplyanka transferinden fazla bir bonservis beklentisi bulunmayan FC Schalke 04’ün oyuncunun yüksek olan yıllık maaşından da kurtulmak için bonservis bedelini düşük tutacağı ifade edildi. Geçtiğimiz sezon Alman ekibinde istediği kadar süre alamayan Yevhen Konoplyanka’nın Fenerbahçe ile her konuda anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Bugün 00:29 TSİ Ankara- Spor

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