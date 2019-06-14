20 milyonluk servetini Bakıcısına Bıraktı! İş Adamının Tek Şartı Var

Mal Varlığını Temizlikçiye Bırakmıştı! İş Adamının Tek Şartı Var

Varlıklı iş adamı Sinan Güleç’in 20 milyon lira tutarındaki mal varlığını üzerine bıraktığı bakıcısı Gülcan E. ile evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi. İş adamı Sinan Güleç’in sevgilisi Gülcan E’ye “kendisine ölene kadar bakması” şartıyla mal varlığını devrettiği ortaya çıktı.

Türkiye’nin ünlü yatak ve baza üretim firmalarından birisinin eski hissedarlarından olan 75 yaşındaki iş adamı Sinan Güleç’in, mal varlığını devrettiği bakıcısı Gülcan E ile sevgili olduğu haberi ajanslara düştü. Hissedar iş adamı Sinan Güleç, İzmir’de bulunan ve yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki mal varlığını bakıcısı Gülcan E’ye devretmişti.

İş adamı Sinan Güleç ile bakıcısı Gülcan E’nin yaklaşık 6 yıldır sevgili olduğu ve ikilinin evlilik hazırlığında bulunduğu öğrenildi. Ünlü iş adamının bu evlilik için 25 yıldır görüşmediği eşi Gülten Güleç ile boşanma işlemlerinin tamamlanmasını beklediği ortaya çıktı. İş adamı Sinan Güleç’in, İzmir’de bulunan ve değeri yaklaşık 20 milyon lira tutarındaki mal varlıklarını “kendisine ölene kadar bakması” şartıyla bakıcısı ve sevgilisi Gülcan E’ye devrettiği de öğrenildi.

Bakıcısını Kızı İşe Aldı

İş adamı Sinan Güleç’in felç geçirmesinin ardından kendisine bakması için kızı Nur Güleç, Gülcan E’yi bakıcılık yapması için işe aldı. Gülcan E. aradan geçen 6 yıl sonunda Sinan Güleç’in 20 milyon liralık servetinin sahibi oldu.

Sinan Güleç’in İzmir’de Urla Kekliktepe, Narlıdere Sahilevleri ve Menderes Ayrancılar’da piyasa değeri yaklaşık olarak 20 milyon lirayı bulan 3 lüks villa ile Kemeraltı’nda bir dükkanı bakıcısının üzerine geçirmesinin arkasındaki gerçek neden ortaya çıktı.

Kişilere Satılamaz Şartı

İş adamı Sinan Güleç’e 6 yıldır bakıcılık yapan Gülcan Eren ile aralarında gönül bağı oluşmasının ardından ikili imam nikahı kıydı. İmam nikahı ile birlikte yaşayan çiftin yakın bir zamanda evlilik düşündükleri ve şimdiden evlilik hazırlıklarına başladıkları öğrenildi. Sinan Güleç’in sevgilisi Gülcan E ile evlenmesindeki tek engelin, ünlü iş adamının 25 yıldır görüşmediği eşi Gülten Güleç olduğu bildirildi. Eşi Gülten Güleç ile boşanma işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen ikilinin daha sonra evlenecekleri öğrenildi.

Öte yandan 20 milyon liralık miras ile ilgili iş adamının ipotek şartıyla mülklerini, evleneceği Gülcan E’nin üzerine yaptığı ve ölene kadar kendine en iyi şekilde bakma karşılığında asla 3. kişilere satılamaz şartı ile devrettiği öğrenildi.

“Kimse Ona Bakmadı”

Sinan Güleç’in 2011 yılında beyin kanaması geçirdiği ve bunun sonucunda da felç olarak yatalak kaldığı halde yaşamını sürdürdüğünü belirten ünlü iş adamının yakınları “Adamı kaderine terk ettiler, bakmadılar. Gülcan E, sevgi ve hoşgörü ile baktığı için tüm mal varlığını kendi isteği ile bıraktı.” dediler.

Haberin konusu olan Miras hukuku içinde yer alan Vasiyetname ve Vasiyetnamenin iptali hakkında merak edilen konuları Avukat Hatice Şirin Sağlam'a sorduk.

Vasiyetname Nedir Nasıl Yapılır?

Vasiyetname, miras bırakanın ölümünü takiben kişinin ölmeden önce yaşadığı yere bağlı Sulh Mahkemesi’ne bırakılmalıdır. Vasiyetname noterde yapılmışsa vasiyetnameyi düzenleyen resmi kişi, evde bulunması durumunda ise bulan kişinin belgeyi Sulh Mahkemesine derhal teslim etmesi gerekmektedir.

Vasiyetnamenin teslim edilmemesi halinde doğacak zararlardan sözü edilen ilgili kişiler sorumlu olacaktır. Vasiyetin açılması için vasiyeti teslim eden kişinin dilekçe ile talepte bulunması gerekmektedir. Vasiyetname ulaştırılan Sulh Mahkemesi hakimi vasiyetnameyi kabul eder ve inceler.

Bir ay içerisinde vasiyetnameyi okuması gereken hakim, ilgili kişilere okunma esnasında hazır bulunmaları için çağrı yapar. İlgili kişiler ve miras sahipleri vasiyetname okunacağı sırada hazır bulunmaları zorunlu değildir; ama isterlerse katılabilirler. Tapu işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için vasiyetnamenin okunması koşulu aranmaktadır.

Vasiyetname İptal Gerekçeleri Nelerdir?

Vasiyetname varsa miras paylaşımı nasıl olur sorusunun cevabı mirasta yazan paylaşıma göre mirasta adı geçen kişiler mirastan hak sahibi oldukları şeklinde olacaktır.

Mirasçının Saklı Payı İhlal Edilmesi Vasiyetin Bozulma Sebebidir

Vasiyetnamede yer almayan kişi eğer saklı payı varsa bunu kazanım için tenkis davası açabilir. Ayrıca vasiyetnamenin hukuka aykırı olduğu gerekçesi ile vasiyetnamenin iptali için de dava açabilir.

Vasiyetnamede kendisi yer almayan kişinin vasiyetnamede yer almadığını, saklı payı olduğunu ve dolayısıyla vasiyetnamenin tenkisini; yani uygun hale getirilmesini, fazla ödenen mirasçıdan alınan payın kendisine verilmesini ya da tamamen vasiyetname iptalini isteyebilir.