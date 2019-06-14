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Benim Tatlı Yalanım Dizisi Nerede Çekiliyor?

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Benim Tatlı Yalanım Dizisi Nerede Çekiliyor?

Benim Tatlı Yalanım Dizisi Oyuncuları ve Konusu

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan yeni yaz dizisi Benim Tatlı Yalanım, yayın hayatına girdiği günden bu yana giderek artan izleyici sayısı ile geniş kitleler tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Benim Tatlı Yalanım dizisinin 4. yeni bölümü 14 Haziran Perşembe akşamı Star TV ekranlarında olacak. Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler gibi pek çok soru da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları ve konusu…

İlgi çekici senaryosu ve Türk televizyonlarında görülmek istenen ünlü simaların bulunduğu oyuncu kadrosu ile yaz döneminin en çok dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Star TV ekranlarından her Perşembe akşamı yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir soruları merak konusu oldu.

Benim Tatlı Yalanım Nerede Çekiliyor?

Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve çok daha fazlası haber yazımızda yer alıyor.

Benim Tatlı Yalanım dizisi İstanbul’un pek çok farklı ilçesinde çekiliyor. Dizinin çekildiği yer olan İstanbul'da semt ismi verilmesede, yer ve mekanlara göre boğaza yakın sahil kesimde çekildiği fark edilmektedir.

Benim Tatlı Yalanım Konusu Nedir?

Nejat eşi tarafından an sızın terk edilerek 6 yaşındaki kızıyla bir başına kalmıştır. Kayra ile eğlenceli bir hayat mücadelesine girişir. Çünkü Nejat’ın 6 yaşındaki kızına hem annelik hem de babalık yapmak zorundadır.

Nejat ünlü bir gözlük firmasının sahibi olan bir iş adamıdır. Bu şekilde hayatını devam ettirirken Nejat’ın Suna’ya aşık olması hayatlarını çok daha eğlenceli bir hale getirir.

Benim Tatlı Yalanım Dizisi Oyuncuları

Benim Tatlı Yalanım dizi oyuncuları, Furkan Palalı, Aslı Bekiroğlu, Lavinya Ünlüer, Aslı İnandık, Gonca Sarıyıldız, Seda Türkmen gibi oyuncular ile her perşembe akşamları dizi sevenleri ile buluşacak.

Nejat Yılmaz (Furkan Palalı)

Dizinin başrol oyuncusu Nejat, Kayra Gözlük adlı gözlük firmasının tasarımcısı ve aynı zamanda şirket ortağıdır. Zekası, sorumluluk sahibi duruşu, dürüstlüğü ve karizması ile başarılı bir iş adamıdır. Nejat için hayatta en önemli olan şey kızı Kayra’dır.

Karısı Aylin’in kendisini terk etmesinin ardından 6 yaşındaki kızı Kayra’ya hem annelik hem de babalık yapmak zorundadır. Kızının iyiliğini düşünerek ona annesi hakkında beyaz yalanlar söyleyen Nejat, zaman ilerledikçe köşeye sıkışır. Ancak bu anda bir sürprizle karşılaşır ve karşısına Suna çıkar.

Suna Doğan (Aslı Bekiroğlu)

Suna, ailesinin en küçük bireyidir. Neşeli ve bir o kadar da inatçı olan Suna, İstanbul’da bir otelin resepsiyonunda çalışmaktadır. Suna’nın en büyük hayali bebekken kaybettiği annesinin zamanında sahip olduğu muhallebici dükkanını tekrar açabilmektir.

Annesinin anısını yaşatmak için bu işe yönelmişken babasının kahvesine icra gelmesi planlarını ertelemesine neden olur. Ancak bu sırada karşısına Nejat çıkar ve kader ağlarını örer.

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