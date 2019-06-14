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Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru

Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru, Günümüzde Çernobil’i Ziyaret Etmek Güvenli Midir, ‘Suicide Squad’ Şu An Nerede, Avrupa Toprakları Radyasyondan Etkilendi Mi, Çernobil’de Hala Yaşayan İnsanlar Var Mı,

Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru mask
Günümüzde Çernobil’i Ziyaret Etmek Güvenli Midir mask
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Chernobyl Dizisini İzledikten Sonra Akıllarda Kalan 10 Soru

HBO ekranlarından izleyicilerle buluşan ve geçtiğimiz döneme bomba gibi düşen Chernobyl mini dizisini izledikten sonra pek çok insanın aklında birtakım soru işaretleri oluştu. Kafa karışıklıklarını gidermek için Chernobyl dizisi hakkında en çok merak edilen soruları ve yanıtlarını sizler için hazırladık.

Bir nesli derinden etkileyen vahim olay, 26 Nisan 1986 tarihinde gerçekleşti. Çernobil Nükleer Santrali’nde bulunan bir nükleer reaktörün fazla ısınması sonucu çok büyük bir patlama gerçekleşti. Bu patlamanın ardından yine çok yüksek düzeyde radyasyon havaya, toprağa, suya yani tüm çevreye salındı.

HBO ekranlarından izleyicilerle buluşan mini dizi de patlamadan sonraki zorlu süreci konu edindi. Dizinin sonunda olay hakkında net bilgiler verilse de pek çok izleyici bazı cevapsız sorulara hala yanıt arıyor.

Günümüzde Çernobil’i Ziyaret Etmek Güvenli Midir?

Günümüzde Çernobil’i ziyaret etmek için özel turlar düzenleniyor. Radyasyon güvenliği alanında ziyaretçilerini sigortalayan bu özel turların fiyatları 99 dolardan başlıyor.

‘Suicide Squad’ Şu An Nerede?

Çernobil’in unutulmaz kahramanları, yaptıkları hareketlerin ardından hastaneye kaldırılmıştı. Vardiya amiri 2005 yılında geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetmişti.

Ekibin bir üyesinin hala endüstride çalıştığı bildiriliyor. Ancak ekibin üyesi kimliğinin gizli kalması konusunda ısrarcı oluyor. Üçüncü üye de izini kaybetse de son olarak 2015 yılında yapılan açıklamaya göre hala hayatta olduğu bildirildi.

Avrupa Toprakları Radyasyondan Etkilendi Mi?

Ukrayna ve Belarus’un bazı bölgelerini içine alan bir etki alanından söz etmek mümkün. Bu noktada 2.600 kilometrekarelik bir alan etki alanı olarak biliniyor. Öte yandan radyoaktif etki alanı ise 150.000 kilometrekare olarak biliniyor. Rusya, Belarus ve Ukrayna bu alanın içinde yer alıyor.

Çernobil’de Hala Yaşayan İnsanlar Var Mı?

Çernobil, günümüzde hayalet kasaba olarak düşünülse de bu bölgenin etrafında yaklaşık 2000 kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. “Uzun bir hayat yaşamanın sırrı, radyoaktif bir patlama olsa bile orayı terk etmemektir.” diyen yerliler bu alanda yaşamaya devam ediyor.

Patlamadan Sonra İnsanları Etkileyen En Büyük Sağlık Sorunları Nelerdir?

Patlamanın ardından bölgeye sevk edilen itfaiyeciler başta olmak üzere pek çok görevli, radyasyona bir anda maruz kalarak akut radyasyon sendromu ile karşılaştı. Bu durumun etkileri de mide bulantısı, kısma, enfeksiyon ve kanama, temel organlarda hücre iflası gibi olumsuz etkilerdi.

Hastalık olarak bakıldığında patlamanın ardından ortaya çıkan en belirgin hastalık tiroit kanseri oldu. 2015 yılındaki raporlar göz önünde bulundurulduğunda 20.000 tiroit vakası gözlemlendi.

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