Sınav Öncesi Öğrencileri Rahatlatacak Öneriler

Sınav Kaygısını Azaltacak Öneriler...

Önemli bir sınav, iş görüşmesi ya da toplantı öncesinde olağan düzeyde kaygı duymak, olaya daha iyi hazırlanma becerilerini olumlu yönde etkiler. Özellikle de söz konusu olan bir sınav ise, kontrollü düzeyde bir kaygı, hazırlanma sürecinde daha iyi çalışma, odaklanma, hızlı ve etkili düşünme alanlarına olumlu etki ettiğinden kişiye ciddi avantajlar sağlar. “Ancak yaşanan kaygının miktarındaki artış tam tersi etki de yaratabilir” diyen Acıbadem Kadıköy Hastanesi Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu bu hafta sonu yapılacak olan üniversite sınavı öncesi sınava gireceklere kaygılarını kontrol altına almalarını sağlayacak önerilerde bulundu.

Huzursuz ve bölünen uykular varsa

Huzursuz ve bölünen uykuların yanı sıra kötü rüyalar görmek, bu rüyalarla uykunun bölünmesi kaygı düzeyinin arttığını gösterir. Huzursuzluk ve tedirginlik hali, iştahta azalma veya yemek yeme isteğinde yoğun artış, daha çok alkol, kafein veya sigara tüketmeye yönelik istek ve davranışların da bunlara eklenebileceğini belirten Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, bu gibi durumlarda bir uzmandan destek istemekten kaçınılmaması gerektiğini vurguladı. Birkaç gün sonra yapılacak olan üniversite sınavı öncesi kaygının olağanın üstüne çıkmasının normal olduğunu belirten Dabanlığlu, “Önemli olan onunla nasıl baş edeceğiniz” diyerek hem sınav öncesinde hem de sınav sırasındaki önerilerini özetledi.

Sınav öncesinde nelere dikkat etmeli?

Kendinizi rahatlatan bir yöntem bulun. Bu bir nefes egzersizi olabileceği gibi, zihinsel olarak kendinizi iyi ve güvende hissettiren düşünme yöntemleri de olabilir.

Mizah olumsuz düşüncelerle baş etmede oldukça iyi bir yöntem! Kendi olumsuz düşüncelerinizle eğlenebilmeyi ve bunları mizaha dökmeyi deneyin.

Kendinizi kötü hissettiren faaliyetlerden ve insanlardan uzak durmaya çalışın. Yanında iyi hissettiğiniz insanlarla görüşmeyi, sizi eğlendiren şeyler okumayı, izlemeyi veya yapmayı deneyin.

Sınav için saat kaçta ve nerede olmanız gerektiğini bildiğinizden emin olun.

Zihninizde sınav gününü planlayın, son dakika aksiliklerini önlemek için gereken hazırlıkları önceden tamamlayın. Bu, kendinizi daha hazır ve rahat hissetmenizi sağlayacaktır.

Sınava çok az bir zaman kala, sınavdan önceki gece veya sınav sabahı ders çalışmayı, özellikle de yeni bir şeyler öğrenmeye çalışmayı bırakın.

Bunun yerine kendinizi rahatlatacak bir şeyler yapmayı deneyin. Duş almak, yürüyüş yapmak, açık havaya çıkmak gibi bedeninizi rahatlatacak şeyler iyi gelebilir.

Sınavdan önceki günlerde iyi beslenmek ve ihtiyacınız olan uykuyu almak çok önemli. Yeni tatlar denemektense tanıdığınız ve güvenle tüketebileceğiniz şeyleri yiyip içmeyi tercih edin.

Böyle günlerde kendinizi alışkın olduğunuzun üzerinde yoracak aktivitelerden kaçınmak da fiziksel olarak sınava hazırlanmanın bir parçası olarak düşünülmeli.

Sınav sırasında neler yapmalı?

Sınav günü geldi çattı! Peki şimdi ne yapacaksınız? Klinik Psikolog Sema Sözer Dabanlıoğlu, bu durumda yapılabilecekleri de şu şekilde sıraladı: