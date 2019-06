Furkan Palalı Kimdir? Nereli Kaç Yaşında?

Furkan Palalı Kimdir?

Furkan Palalı, 27 Ekim 1986’da Konya’da dünyaya gelmiştir. Oyunculuk ve mankenlik kariyeri bulunan Palalı, Best Model of Turkey ve daha sonra da Best Model of the World seçilmesiyle geniş kitleler tarafından adını duyurmuştur.

Furkan Palalı 2010 yılında adım attığı Tuncay Özinel Tiyatrosu’nda aldığı eğitimin ardından oyunculuk kariyerine başlamıştır. Öte yandan tiyatro oyuncusu olarak Best Model of Turkey seçilen ilk manken olmayı başarmıştır. İşte Furkan Palalı kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır sorularının yanıtları ve Furkan Palalı’nın hayatı hakkında detaylı bilgiler…

Furkan Palalı, ilk ve ortaokul eğitimini doğdu şehir olan Konya’da tamamladı. Konya Özel Diltaş lisesinin ardından Konya Dolapoğlu Anadolu Lisesi’nden mezun olan Palalı, lisans eğitimini Ankara Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

Bu esnada Ankara’da öğrenciyken aldığı 6 yıllık drama ve oyunculuk eğitimi, Tuncay Özinel’den aldığı tiyatro oyunculuğu eğitimiyle birleşince profesyonel oyunculuğa geçişi hızlandı. Son olarak Ferdi Merter’den karakter oyunculuğu eğitimi alan Palalı, Marmara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir.

Furkan Palalı Basketbol Kariyeri

Türkiye Basketbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Konyaspor’un altyapı takımından basketbol kariyerine başlayan Furkan Palalı, bu kulüpte 7 yıl aktif olarak basketbol oynadıktan sonra 2000 yılında Tofaş’a transfer oldu. Daha sonra üniversite kariyerine devam etmek amacıyla basketbol hayatını sonlandırdı.

Furkan Palalı Mankenlik Kariyeri

Ankara’da üniversite eğitimi boyunca bir model ajansında çalışarak modellik kariyerine başlamıştır. Üniversiteden mezun olduktan sonra da İstanbul’da Selin Boronkay Ajans ile sözleşme imzalayarak kariyerine burada devam etmiştir. 2011 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasına katılarak birinci seçilen Palalı,, daha sonra düzenlenen Best Model of the World yarışmasında da birincilik kazanarak adını uluslararası camiada duyurmayı başardı.

Furkan Palalı Oyunculuk Kariyeri

Televizyon dizisi oyunculuğu deneyimlerini Küçük Sırlar, Adını Feriha Koydum gibi dizilerde küçük roller alarak kazanan Furkan Palalı, aynı zamanda “Uyan Uyan Gazi Kemal (2010 – 2011) ile Tetikçi (2011 – 2012) gibi tiyatro oyunlarında rol almıştır.

Tepebaşı Tiyatrosu’nda Ferdi Merter’in kaleminden çıkan “Tetikçi” isimli oyunda 6 kere başrol oynama performansını gösteren Furkan Palalı, bu oyundan sonra tiyatro oyunlarına ara vererek kariyerinde televizyon dizisi oyunculuğuna daha çok ağırlık vermeye başlamıştır.

Hayat Devam Ediyor adlı dizide rol aldıktan sonra yine ATV ekranlarından izleyicilerle buluşan Son Yaz dizisinde oynamıştır. Aşk Emek İster dizisiyle hayranlarının karşısına bu sefer Show TV’den çıkan Palalı, ünlü yönetmen Osman Sınav’ın yönettiği ve TRT1 ekranlarından yayınlanan Kızılelma dizisinde de rol almıştır. Furkan Palalı, 2019 yılı itibarıyla Benim Tatlı Yalanım adlı dizide Nejat karakterini canlandırarak başrol oynamaktadır.

Benim Tatlı Yalanım Dizisi ve Konusu

Star TV ekranlarından izleyicilerle buluşan yeni yaz dizisi Benim Tatlı Yalanım, yayın hayatına girdiği günden bu yana giderek artan izleyici sayısı ile geniş kitleler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Senaryosu ve başarılı oyunculuklarıyla beğeni toplayan Benim Tatlı Yalanım dizisinin 4. yeni bölümü 14 Haziran Perşembe akşamı Star TV ekranlarında olacak. Benim Tatlı Yalanım dizisi nerede çekiliyor, oyuncuları kimler gibi pek çok soru da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İşte Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları ve konusu…

İlgi çekici senaryosu ve Türk televizyonlarında görülmek istenen ünlü simaların bulunduğu oyuncu kadrosu ile yaz döneminin en çok dikkat çeken yapımlarından biri haline gelen Benim Tatlı Yalanım dizisinde yeni bölüm heyecanı sürüyor. Star TV ekranlarından her Perşembe akşamı yayınlanan Benim Tatlı Yalanım dizisi oyuncuları kimlerdir, konusu nedir soruları merak konusu oldu. Benim Tatlı Yalanım dizisi hakkında merak edilen tüm soruların yanıtları ve çok daha fazlası haber yazımızda yer alıyor.