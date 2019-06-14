14 Haziran 2019 Altın Fiyatları Ne Kadar?

Altın Fiyatları Ne Kadar? Son Dakika Altın Fiyatlar…

Yatırımcılar altın fiyatlarını merak ediyor. Gram altın, spot altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını ve yarım altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen yatırımcılar internet üzerinden araştırma yapmaya devam ediyor. Altın fiyatlarında sıcak saatler yaşanıyor. Çeyrek altın ve gram altın fiyatları yükselişe geçti! İşte 14 Haziran Perşembe günü canlı altın fiyatları…

Altın fiyatları yükselişe geçti! Yatırımcılar altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. İstanbul Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının fiyatı geçtiğimiz gün kapanışta %1,81 artış göstererek 252,70 liradan tamamladı. Altın uzmanları ve ekonomistler, Amerika Birleşik Devletleri’nde ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerini takip edileceğini belirttiler. Altın fiyatlarında sıcak saatler yaşanıyor! Çeyrek altın, gram altın ve Cumhuriyet altını güncel fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların merakla araştırmaya devam ettiği altın fiyatları hakkında detaylar haber yazımızda yer alıyor. İstanbul Kapalıçarşı’da dün kapanışta çeyrek altının fiyatı 412,00 liradan, Cumhuriyet altını ise 1.685,00 liradan satıldı. Öte yandan 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dün kapanışta %1,81 oranında artış gösterdi. Bu artışla birlikte 24 ayar külçe altın 252,70 liradan işlem gördü. İşte yatırımcıların merakla beklediği 14 Haziran Perşembe günü altın fiyatlarında canlı ve güncel değerler:

Gram Altın Fiyatı: Alış 251,90 TL / Satış 252,11 TL

Spot Altın TL/GR Fiyatı: Alış 254,39 TL / Satış 254,44 TL

Altın / ONS ($) Fiyatı: Alış 1.346,88 TL / Satış 1.347,05 TL

Çeyrek Altın Fiyatı: Alış 403,04 TL / Satış 412,19 TL

Cumhuriyet Altını Alış Fiyatı: 1.670,00 TL / Satış 1.695,00 TL

Yarım Altın Fiyatı: Alış 803,57 TL / Satış 824,39 TL

Ziynet Altın Fiyatı: Alış 1.612,18 TL / Satış 1.643,74 TL

14 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış 143,58 TL / Satış 143,70 TL

18 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış 183,89 TL / Satış 184,04 TL

22 Ayar Bilezik Gramı Fiyatı: Alış 229,74 TL / Satış 229,92 TL

İki Buçuk Altın Fiyatı: Alış 4,030,45 TL / Satış 4,094 22 TL

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