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Öğrenciler Bugün Karne Yarın Sınav Heyecanı Yaşayacak

Okul öncesi de dahil olmak üzere, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenim hayatına devam eden yaklaşık 18 milyon öğrenci, bugün karne aldıktan sonra yaz tatiline girecek. 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayan 2018 – 2019 eğitim öğretim yılı bugün sonlanıyor.
Öğrenciler Bugün Karne Yarın Sınav Heyecanı Yaşayacak mask
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Bugün Karne Yarın Sınav Heyecanı

Yaklaşık 18 milyon öğrenci bugün karne alma heyecanı yaşıyor. Karneler alındıktan sonra öğrenciler yılın yorgunluğunu 3 ay sürecek yaz tatilinde atacaklar. Yarın ve Pazar günü ise 2,5 milyondan fazla öğrenci üniversite sınavına girecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Temel Yeterlilik Sınavı yarın saat 10.15’te düzenlenecek. Pazar günü de 10.15’te Alan Yeterlilik Testi yapılacak. Yine aynı gün saat 15.45’te ise Yabancı Dil Testi’nin yapılmasının ardından 2019 YKS sınavı sonlandırılmış olacak.

Öğrenciler karnelerine kavuştuktan sonra eğitim, öğretim yılının yorgunluğunu atacakları yaklaşık 3 aylık bir yaz tatiline de kavuşmuş olacaklar. Yaz tatiline öğrencilerin ardından başlayacak olan öğretmenlerin ise mesleki çalışmalarının ilk haftası 17 – 21 Haziran, 2. haftası ise 24 -28 Haziran olarak planlandı. Karne heyecanı yaşayan öğrencilerin heyecanına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ortak oldu. Bakan Ziya Selçuk, Ayaş Bünyamin İlkokulu’nda öğrencilere karnelerini bizzat kendisi dağıtacak.

LGS Sonuçları 24 Haziran’da Açıklanacak

Bu yıl sınavlar ile de yoğun bir çalışma dönemi geçiren öğrenciler, yaz tatili ile rahat bir nefes almaya hazırlanıyor. Özellikle ortaokul ve lise son sınıf öğrencileri, lise ve üniversite giriş sınavlarından dolayı yaz tatili süresince ayrı bir heyecan daha yaşamış olacak. Ortaokul son sınıf öğrencilerinin girmiş olduğu Liselere Giriş Sistemi (LGS) merkezi sınavı sonuçları 24 Haziran 2019 tarihinde açıklanacak. Öte yandan lise son sınıfta olan ve bu yıl liselerden mezun olacak olan öğrenciler, yarın ve Pazar günü yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanını yaşayacak.

YKS Gün ve Saatleri Belli Oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bünyesinde yapılacak olan ilk oturumda Temel Yeterlilik Testi (TYT) yarın sabah saat 10.15’te gerçekleştirilecek. 16 Haziran Pazar günü de YKS’nin 2. oturumu olan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), yine saat 10.15’te düzenlenecek. Yine aynı gün yani Pazar günü içinde 3. oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin daha önceden duyurmuş olduğu takvime göre, YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasının ardından öğrenciler, LGS ile YKS sonuçlarına göre tercih yapma ve yerleştirme süreçlerine yönelik işlemlerini yürütecek.

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Bugün 11:33 TSİ Ankara- Eğitim

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