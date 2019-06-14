İstinaftan İlk Süreli Nafaka Kararı: 2 Yıl Evliliğe 2 Yıl Nafaka

Nafaka süresi hakkında toplum genelinde tartışmalar devam ederken, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi ilginç bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme’ye konu olan bir boşanma davasında yaygın görülenin aksine “süresiz nafaka verilmeyeceğine” hükmeden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi, kararında tarafların yaşları ve evlilik süresinin kısa sürmesini gerekçe olarak gösterdi.

İstinaf mahkemesine konu olan dava dosyasına göre, tekstil işçisi M.E. 2013 yılında İ.E. ile evlendi. M.E’nin devamlı çocuk sahibi olma talepleri, koca İ.E tarafından sürekli ertelendi. Koca, öncelikli hedeflerinin ev satın alma gerekçesini öne sürdü. M.E, 1 Temmuz 2015 günü işten eve geldiğinde evdeki bütün eşyalarının alındığını gördü.

İstinaftan 2 Yıl Evliliğe 2 Yıl Nafaka

Evdeki eşyaların akıbetini anlamaya çalışan kadın bu esnada kocası İ.E’nin yazdığı notu gördü. Notta: “Borcum vardı haciz memurları geldi aldı eşyaları. Ben de terk ettim buraları, sen de annenin evine git. Benden sana hiçbir fayda gelmez. Dilekçeni ver.” yazan koca İ.E, karısı M.E’nin kendi başının çaresine bakmasını söyleyerek ortadan kayboldu.

Olayın şokunu atlatamayan İ.E. bir süre sonra araştırma yaparak eşinin çalıştığı işyerinden ayrıldıktan sonra aynı gün evde bulunan tüm eşyaları, düğünde takılan ziynet eşyalarını ve evi satın almak için bankada biriktirdikleri 25 bin TL’yi alarak sevgilisi Ş.E. ile ortadan kaybolduğunu öğrendi.

Bununla birlikte genç kadın kocası, M.E’nin evlerine ait olan elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerini de aynı gün kapatıp, ev sahibinden de depozitoyu aldığını öğrendi. Bakırköy 1. Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunan genç kadın, kocasından maddi ve manevi tazminat ile ziynet eşyalarının kendisine ödenmesini talep etti.

Sevgilisinden Çocuk Yaptı

Mahkemede yapılan inceleme sonucunda davalı koca İ.E’nin sevgilisinden bir çocuk sahibi olduğu tespit edildi. Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, dava tarihinden itibaren olmak kaydıyla 350 TL nafaka ile 20 bin TL maddi, 20 bin TL manevi tazminat, ziynet eşyaları için de 31 bin TL ödeme yapmasına hükmetti.

İstinaf Mahkemesi Sürpriz Bir Karara İmza Attı

Kadının boşanma yüzünden yoksulluğa düşeceği sabit olduğuna vurgu çekilen kararda; “TMK 169. maddeye dayanarak fiili evlilik süresinin az olduğu gözetildiğinde yoksulluk nafakasının süresiz olarak hüküm altına alınması doğru bulunmamıştır. Bunun yanında kadın yararına aylık 350 TL’den 2 yıllık toplam 8 bin 400 TL toplu yoksulluk nafakasının erkekten tahsili ile kadına verilmesine karar vermek gerekmiştir.” denildi.

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Boşanma Davası Nafaka Şartları

Boşanma davasında nafaka alabilecek kişiler boşanma durumunda yoksulluğa düşeceği bilinen kişilerdir.

Boşanma nafaka miktarı hakimin vereceği karar, talep edilen miktar, talep edilen kişinin maddi durumu ve boşanma sürecinin sebep ve işleyişi doğrultusunda belirlenir.

Nafaka ücretinin ödenmemesi durumunda cebri icra yoluyla tahsil yoluna gidilir. Nafaka alacaklar, icra yolu ile alacak tahsilinde birinci sırada yer alır. Nafaka alacaklısının menkul ya da gayrimenkul mülk satışından nafaka alacağı öncelikli olarak ayrılır.

Nafaka Türleri

Nafakanın bazı türleri olduğu unutulmamalıdır. Bu türler şunlardır:

Yoksulluk Nafakası: Boşanma durumunda yoksulluğa düşecek tarafa, kusuru ağır değilse, ödenen nafakadır. Bu nafakanın şartları şunlardır:

Nafaka ödenecek kişinin kusuru ağır olmamalıdır.

Nafaka ödenecek taraf, boşanma sonrası yoksulluğa düşecek olmalıdır.

Nafaka ödeyecek tarafa, mali gücü imkanınca nafaka talebinde bulunulmalıdır.

Nafaka süresiz istenebilir.

Nafaka yükümlüsünde kusur aranmaz.

İştirak Nafakası: Çocuğun velayetini alan kişiye ödenen nafakadır. Ergin olmayan çocukların bakımı için verilen paradır. Bunun yanında çocuğun nafaka davası açması da mümkündür.