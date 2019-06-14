Sinemada Haftanın Filmleri (14 Haziran 2019)

Türkiye’de yer alan sinema salonlarında bu hafta 5’i yerli olmak üzere 13 film gösterime girdi. Sinemaseverler tarafından merak edilen vizyondaki filmler hakkında tüm bilinmesi gerekenleri haber yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte 14 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Türkiye’deki tüm sinema salonlarında gösterime giren filmler listesi…

Yönetmenliğini Dexter Fletcher’in üstlendiği Rocketman, Elton John’un hayatını konu alıyor. Yönetmen daha önce Bohemian Rhapsody isimli film ile Fredie Mercury’nin hayatını ele almıştı. Bu filmde de yine bir önceki filmde olduğu gibi besteler, enfes şarkılar, milyonlara varan katılımcıların olduğu konserler, ilgi çekici kostümler ve sınırlarda yaşanan hayatlar işleniyor. Filmde Reginald Kenneth Dwight’ın, 60’ların sonunda başladığı kariyerinde Sir Elton John’a dönüşme hikayesi oldukça ilgi çekici bir biçimde anlatılıyor. Başrolde Taron Egerton bulunuyor.

Siyah Giyen Adamlar: Global Tehdit / Men in Black: International

İlk filmi 1997 yılında çıkan ve başrollerini Tommy Lee Jones ile Will Smith’in paylaştığı Siyah Giyen Adamlar serisi devam ediyor. Ancak serinin son filminde bu sefer başrollerde farklı aktörleri görüyoruz. Chris Hemsworth ve Tessa Thompson’ın başrollerini paylaştığı filmi F. Gary Gary yönetiyor. Serinin daha önceki filmlerinde olduğu gibi bu filmde de dünya dışı varlıklar ile verilen mücadeleler konu alınıyor. Başrol oyuncularına ek olarak Liam Neeson, Emma Thompson ve Rebecca Fergusan gibi ünlü oyuncular da filmde yer alıyor.

Kuyu / The Hole in the Ground

Bu hafta vizyona giren filmler arasında psikolojik gerilim ve korkunun harmanlandığı bir yapım olan Kuyu dikkat çekiyor. Dünya lansmanı Sundance Festivali’nde yapan film oldukça depresif sahnelere sahip olması sebebiyle ilgi topluyor. Geçmişlerini geride bırakarak İrlanda’da bulunan yeni evlerine taşınan Sarah ve oğlu Chris’in başından geçenler, gizemli ve boğucu sahneleri de beraberinde getiriyor. Lee Cronin’in yönetmenliğini üstlendiği filmde, Seana Kerslake, James Quinn Markey gibi oyuncular rol alıyor.

Geride bıraktığımız yıl kaybettiğimiz usta oyuncu Turan Özdemir’in başrolünde bulunduğu film, kasaba mezarlığında gece bekçiliği yapan Salih’in gerçekle düşün birbirine karıştırdığı hikayesini konu alıyor. İşi gereği sessizlik ve rutinin yol açtığı deliliğin sınırında gezinen Salih’in her gece yanına gelen tuhaf adamlar ile gece rüyalarına giren genç kız arasında sıkışıp gerçeklikle bağları kopan Salih’in başından geçenleri Durmuş Akbulut beyazperdeye aktarıyor.

Yönetmenliğini Aytekin Birkon’un yönettiği film, bir sabah kendisini kocasını öldürmüş şekilde bulan fakat yaşanan cinayete dair hiçbir şey hatırlamayan Nida’nın başından geçenleri konu ediniyor. Nida’nın bu cinayetin arkasındaki gerçeği ortaya çıkarma çabası izleyenleri de büyük bir gerilimin içine sürüklüyor.