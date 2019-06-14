Müge Anlı Canlı Yayınında Kan Donduran Gelişme...

İzmir’in Bergama ilçesinde kaybolan ve 18 Mayıs 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin olayında kan donduran gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında masaya yatırılan olayla ilgili son gelişmeler, programın izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin’in en son görüştüğü Kadir Topal’ın çelişkili ifadeleri, kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri ile ilgili olarak dikkat çekici detaylar haber yazımızın devamında yer alıyor.

18 Mayıs 2019 tarihinden beri kendisine ulaşılamayan Hüsnü Şahin’in kaybolmadan önce en son görüştüğü kişinin Kadir Topal olduğu öğrenildi. Kadir Topal’ın yapmış olduğu ilk açıklamalara göre Hüsnü Şahin’i görmediğini belirtti. Ancak daha sonra İzmir’in Bergama ilçesindeki köyün sakinleri, bir otomobil içinde Kadir Topal ile Hüsnü Şahin’i gördüklerine dair beyanda bulunmalarının ardından Kadir Topal, tavrını değiştirerek yeniden ifade verdi. Jandarmaya ifadesini değiştirmek için giden Kadir Topal’ın “Evet, biz beraberce çıkmıştık. Daha sonra ben onu Karasu mevkiinde bir yere bıraktım ancak daha sonrasına dair bir haberim yok.” dediği öğrenildi.

Müge Anlı Canlı Yayınına Bağlandı

Kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin’i son gören kişi olduğu öğrenilen Kadir Topal, Müge Anlı ile Tatlı Sert programının canlı yayınına bağlandı. Telefonla yayına katılan Kadir Topal, “Cuma günü beni telefonla aramıştı, Karasu’ya götürür müsün diye. Akşam köye gelince onu arayıp ne işin var orda diye sordum. O da sen boş ver onu sana mazot paranı veririm, beni oraya götürüver dedi. O gün Hüsnü Şahin’i Karasu mevkiine götürdüm ve aynı gün kayboldu.” dedi.

Çelişkili İfadeler Kafalarda Soru İşareti Bıraktı

Kadir Topal’ın Hüsnü Şahin’i arabasıyla götürdüğü yer olan Karasu mevkiinin ormanlık bir alan olduğu biliniyor. Arabayla bu alana gidip gelme mesafesi yaklaşık 5 saat sürüyor. Kadir Topal bu süre içinde arabasının bozulduğunu öne sürse de arabası o gün bozulmuyor.

Turnacılar köyü muhtarı Rafet Gezer, “Hüsnü’nün kaybolduğu gün saat 12 ila 13 arasında Cemal’in yaylası adı verilen yerde köylüler tek el silah sesi duymuş. Köylülerin ifadesine göre tüfek sesi duyulmuş.” açıklamasını yaptı.

Dün ekranlara gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında Karasu mevkiinde ceset aramalarının başlatıldığı bildirildi. Ormanlık alanda araştırma çalışmaları sürerken, 18 Mayıs 2019 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Hüsnü Şahin olayında en büyük şüphelinin Hüsnü beyin en yakın arkadaşı Kadir Topal olduğu öğrenildi.