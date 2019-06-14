Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:18 TSİ- Ekonomi G: Bugün 12:19 TSİ

KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya

Haziran ayı kampanyasında ayrıca, KIA Rio 84 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yetkili satış noktalarında otomobilseverlerle buluşurken, KIA Bongo’da ise haziran ayının sonuna kadar 20 bin TL’ye 12 ay yüzde sıfır faiz fırsatı sunuluyor.
KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya mask
KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya mask
KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın

KIA, haziran ayına özel hazırladığı yaz kampanyalarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında KIA Sportage 139 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 40 bin TL’ye 12 aya yüzde 0,99 faize oranıyla yeni sahiplerini beklerken, dizel motorlu Yeni KIA Ceed ise benzinli motor fiyatıyla meraklılarını bekliyor.

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, haziran ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde KIA Sportage, KIA Ceed, KIA Rio ve KIA Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.

Sportage’da yüzde 0,99 faiz fırsatı

KIA’nın amiral modeli olan ve 1.6 dizel otomatik versiyona kavuşan Sportage, haziran ayına özel olarak 40 bin TL’ye, 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında bu avantajlardan yararlanmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.

Üstün kalite ve yüksek konforuna ek olarak 1.6 litrelik dizel motora da kavuşan Yeni Sportage, makyajlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 8 inçlik multimedya ekranı, yenilenen iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleri, Apple Car Play ve Android Auto desteğiyle sınıfının öncü modelleri arasında yer alan Sportage, üstün kalite ve yüksek konforuyla otomobilseverleri kendine hayran bırakıyor.

Yeni Ceed’de dizel motor farkı KIA’dan

KIA’nın Avrupa’da tasarlanan ve Avrupa’da üretilen Ceed modelinin üçüncü nesli Mart ayında Türk kullanıcısıyla buluştu. KIA’nın haziran ayı kampanyası kapsamında, dizel motora sahip Yeni KIA Ceed benzinli motor fiyatıyla satışa sunuluyor.

Baştan sona yenilenen modern tasarımıyla üçüncü nesline kavuşan ve otomobilseverleri etkileyen Ceed, güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 1,6 dizel ve 1,4 benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Ceed, dizel motor seçeneğinde ortalama 4,3 litre yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Ceed’in benzinli turbo motora sahip otomatik şanzıman seçeneği ve Ceed Sportswagon modeli de 30 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterilere sunuluyor.

KIA’nın haziran ayı kampanyaları kapsamında, B segmentinde kusursuz ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken KIA Rio 84 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen KIA Bongo ise 85 bin 100 TL’den başlayan fiyatlar ve 20 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla ticarette akıllı seçim yapmak isteyenleri bekliyor.

Bugün 12:18 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Alfa Haber Ajansı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Alfa Haber Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Çocuklarınızın "Babalar Günün"de hediye almamasına kırılır mısınız?
MediaMarkt’tan Hem Babalara Hem de Karnelere Hediye mask
MediaMarkt’tan Hem Babalara Hem de Karnelere Hediye
KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya mask
KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı... Bazı Kadrolar Kapatıldı mask
Milli Savunma Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı... Bazı Kadrolar Kapatıldı
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapanlar Dikkat! mask
Kredi Kartıyla Alışveriş Yapanlar Dikkat!
Franchise sektörüne 1 Milyar Dolarlık Hacim Hedefi mask
Franchise sektörüne 1 Milyar Dolarlık Hacim Hedefi
TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak mask
TOKİ’nin Ankara Sincan konut kurası yarın yapılacak
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı? mask
ORC Son İstanbul Anketini Paylaştı: Hangi Aday Öne Çıktı?
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting mask
İBB Çalışanlarından Belediye Önünde İmamoğlu Karşıtı Miting
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir? mask
İsmail Küçükkaya Nereli? İsmail Küçükkaya Kimdir?
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum” mask
Fatih Portakal: “Hakaret Ettiği Cümleleri Duydum”
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı mask
Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Yakalama Kararı Çıkartıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni Askerlik Sistemi hayırlı olsun

GALERİ

Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi mask
Anneler Okuma Öğrendi Çocuklar Karne Verdi
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu mask
Ankara'da şiddetli rüzgar çatı uçurdu
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı mask
Kaldırımlara cinsel içerikli kartvizit atarken yakalandı
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu mask
Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı mask
Ankara'da EGO otobüsü kafeye girdi: 3 yaralı
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma mask
Asayişten Cepheye: Milli Mücadelede Jandarma
BEĞEN 23 B
TAKİP ET 11 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL