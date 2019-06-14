KIA’dan Haziran Ayına Özel Kampanya

KIA, haziran ayına özel hazırladığı yaz kampanyalarıyla yüzleri güldürmeye devam ediyor. Kampanya kapsamında KIA Sportage 139 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ve 40 bin TL’ye 12 aya yüzde 0,99 faize oranıyla yeni sahiplerini beklerken, dizel motorlu Yeni KIA Ceed ise benzinli motor fiyatıyla meraklılarını bekliyor.

Türkiye’de Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren KIA, haziran ayına özel hazırladığı fırsatlarla tüketicilere avantajlı seçenekler sunuyor. Kampanyalar çerçevesinde KIA Sportage, KIA Ceed, KIA Rio ve KIA Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor.

Sportage’da yüzde 0,99 faiz fırsatı

KIA’nın amiral modeli olan ve 1.6 dizel otomatik versiyona kavuşan Sportage, haziran ayına özel olarak 40 bin TL’ye, 12 ay yüzde 0,99 faiz fırsatıyla KIA yetkili satış noktalarında bu avantajlardan yararlanmak isteyen yeni sahiplerini bekliyor.

Üstün kalite ve yüksek konforuna ek olarak 1.6 litrelik dizel motora da kavuşan Yeni Sportage, makyajlı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 8 inçlik multimedya ekranı, yenilenen iç tasarımı, gelişmiş donanım özellikleri, Apple Car Play ve Android Auto desteğiyle sınıfının öncü modelleri arasında yer alan Sportage, üstün kalite ve yüksek konforuyla otomobilseverleri kendine hayran bırakıyor.

Yeni Ceed’de dizel motor farkı KIA’dan

KIA’nın Avrupa’da tasarlanan ve Avrupa’da üretilen Ceed modelinin üçüncü nesli Mart ayında Türk kullanıcısıyla buluştu. KIA’nın haziran ayı kampanyası kapsamında, dizel motora sahip Yeni KIA Ceed benzinli motor fiyatıyla satışa sunuluyor.

Baştan sona yenilenen modern tasarımıyla üçüncü nesline kavuşan ve otomobilseverleri etkileyen Ceed, güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. 1,6 dizel ve 1,4 benzinli motor seçenekleriyle satışa sunulan Yeni Ceed, dizel motor seçeneğinde ortalama 4,3 litre yakıt tüketimiyle de ön plana çıkıyor.

Ayrıca, Ceed’in benzinli turbo motora sahip otomatik şanzıman seçeneği ve Ceed Sportswagon modeli de 30 bin TL’ye 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla müşterilere sunuluyor.

KIA’nın haziran ayı kampanyaları kapsamında, B segmentinde kusursuz ve ergonomik tasarımıyla dikkat çeken KIA Rio 84 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, KOBİ’lerin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen KIA Bongo ise 85 bin 100 TL’den başlayan fiyatlar ve 20 bin TL’ye, 12 ay boyunca yüzde sıfır faiz fırsatıyla ticarette akıllı seçim yapmak isteyenleri bekliyor.